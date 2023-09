Kardiologe lädt zum Patientenvortrag ein

Kurz vor dem Weltherztag am 29. September hält Andrei Curelariu, Sektionsleiter Kardiologie an der Helios Klinik Rottweil, einen Patientenvortrag zum Thema „Herzrhythmusstörungen und Herzschrittmacher“. Der Vortrag findet am Mittwoch, 20. September, von 18 bis 19 Uhr in der Cafeteria der Helios Klinik Rottweil, Krankenhausstraße 30, statt. Die Veranstaltung richtet sich an Betroffene mit Herzproblemen, deren Angehörige und alle, die grundsätzlich am Thema interessiert sind. Es ist keine Anmeldung notwendig.