Kai Mehlhase wird neuer Ärztlicher Direktor der Helios Klinik Rottweil

Zum 1. Januar 2024 wird Kai Mehlhase, Chefarzt der Abteilung für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin, die Position des Ärztlichen Direktors an der Helios Klinik Rottweil übernehmen, wie das Klinikum mitteilte. Er folgt auf Miriam Stengel, die Chefärztin Innere Medizin am SRH Klinikum Sigmaringen wird. Kai Mehlhase ist seit 2011 in der Rottweiler Klinik tätig und bringt wertvolle Erfahrungen mit: Die Position des Ärztlichen Direktors hatte er bereits von 2012 bis 2017 inne. Die Klinikleitung besteht somit ab 1. Januar aus dem Klinikgeschäftsführer Robert Brandner, dem Ärztlichen Direktor Kai Mehlhase und der Pflegedirektorin Martina Hattler. Seine Tätigkeit als Chefarzt der Abteilung für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin wird Mehlhase fortsetzen.

„Wir freuen uns sehr, dass mit Kai Mehlhase ein versierter Chefarzt mit umfassender Erfahrung Ärztlicher Direktor unserer Klinik wird. Zu seiner neuen Position gratuliere ich ihm ganz herzlich und wünsche ihm einen guten Start und viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben. Ich freue mich darauf, die Zukunft der Klinik in Rottweil gemeinsam mit Kai Mehlhase zu gestalten“, sagt Robert Brandner, Klinikgeschäftsführer der Helios Klinik Rottweil.

„Ich bedanke mich für das große Vertrauen, das mir durch die erneute Berufung zum Ärztlichen Direktor entgegengebracht wird. Den Herausforderungen, die diese Position mit sich bringt, sehe ich mit großer Freude und Motivation entgegen“, sagt Kai Mehlhase.

Miriam Stengel hat in ihrer Zeit als Ärztliche Direktorin maßgeblich zur Weiterentwicklung der Helios Klinik Rottweil beigetragen. „Wir bedanken uns bei Frau Stengel für ihre Arbeit, ihre Professionalität und ihre Kompetenz. Für ihren weiteren privaten und beruflichen Weg wünschen wir ihr alles Gute“, sagt Klinikgeschäftsführer Robert Brandner.