Junger Drogendealer muss ins Gefängnis

Es war ein eher kurzer Prozess vor dem Landgericht Rottweil, jedenfalls kürzer als geplant: Die 1. Große Strafkammer verurteile einen jungen Mann aus Trossingen, der gestanden hatte, mit Rauschgift gedealt zu zu haben, wegen bewaffneten Drogenhandels zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren. Wieder waren zahlreiche Bekannte des in Deutschland geborenen Libanesen gekommen, um die Verhandlung zu verfolgen.

Der zweite Verhandlungstag brachte eine brisante Enthüllung zutage: Der heute 22-Jährige saß noch keine drei Wochen in Untersuchungshaft, da versuchte er über Mithäftlinge, die entlassen werden sollten, einen Brief herauszuschmuggeln. Doch die Wärter hatten aufgepasst und fingen das Schreiben ab. Es war an einen Komplizen gerichtet, und hatte eine klare Botschaft: „Wenn ich draußen bin, machen wir so weiter!“. Aus der Haft heraus gab er Anweisungen, wie man weiter vorgehen soll.

Er ermunterte seinen „Bruder“, einen Kumpel, gab Durchhalteparolen aus, deutete kaum verschlüsselt weitere Drogen-Geschäfte an und schloss mit einem höhnischen Satz: „Wer zuletzt lacht, lacht am besten!“ Jetzt, vor Gericht, erklärte der Angeklagte, eher den Tränen nah als lachend: „Ich war da noch im alten Film!“

Der Hauptermittler des Verfahrens berichtete als Zeuge, wie der Trossinger ins Visier der Polizei geriet: Bei Sindelfingen/Böblingen ergaben sich bei einer Kontrolle Hinweise auf ihn als Drogendealer.

Und so klopfte am 29. September des Vorjahres ein Einsatzkommando um 6.10 Uhr an die Wohnungstür der völlig überraschten und überrumpelten Familie. Die Polizisten fanden Marihuana und Kokain, zum Teil fein säuberlich zum Verkauf in Vakuum verpackt,daneben ein Cuttermesser (scharf und mit auswechselbarer Klinge), einen „Totschläger“, so der Hauptkommissar, und knapp 3000 Euro im etwa 15 Quadratmeter großen Kinderzimmer des arbeitslosen Beschuldigten. Bei der anschließenden. Vernehmung im Trossinger Polizeirevier sei er „sehr zuänglich“ gewesen, attestierte der Ermittler.

Für Staatsanwalt Wagner ein klarer Fall: Bewaffneter Drogenhandel, wenn auch „minderschwer“, was aber immer noch Haftstrafen von bis zu zehn Jahren ermögliche. Bewaffnet deshalb, weil das Cutternesser und die mit einem Handgriff präparierte Motorradkette, der „Totschläger, neben den Drogen lagen. Der Angeklagte habe über Monate „sehr professionell“ gedealt, kein umfassendes Geständnis abgelegt, noch im Gefängnis keinerlei Reue gezeigt und weitermachen wollen. Wagner forderte eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren, zumal die Sozialprognose ungünstig sei.

Dem widersprach Pflichtverteidiger Uwe Böhm (Ulm), der einräumte, dass „am Sachverhalt keine Zweifel bestehen“. Aber sein Mandant habe ein Geständnis abgelegt, nach anfänglich irritierendem Verhalten Reue vermittelt und gute Anzeichen für eine positive Sozialprognose gezeigt. Eingehend ging Böhm auf das Thema „bewaffnet“ ein. Es sei normal, sagte er, dass „Alltagsgegenstände wie Messer“ in so einem kleinen Zimmer nah beieinander lägen. Ähnlich verhalte es sich mit der Motorradkette, die benötigt werde, um Ölfilter bei Lkws zu wechseln. Der Verteidiger forderte ein zweijährige Bewährungsstrafe und eine umgehende Entlassung aus der U-Haft.

„Ich entschuldige mich und bereue alles, aber kann es leider nicht rückgängig machen“, sagte der 22-Jährige.

Das Gericht mit zwei Berufsrichterinnen und zwei neu vereidigten Schöffen schloss sich dem Antrag des Staatsanwalts an. Corinne Schweizer, die Vorsitzende Richterin, erinnerte in ihrer Urteilsbegründung daran, dass der Angeklagte schon als 15-Jähriger mit Drogen in Kontakt kam, dass er deswegen und auch wegen vorsätzlicher Körperverletzung vorbestraft sei. Alle Versuche, sein Leben in den Griff zu bekommen, seien jeweils schon im Anfangsstadium gescheitert. Schließlich sei er ohne Arbeitsstelle und Einkünfte im Kinderzimmer gestanden.

Konkret habe er die Vorwürfe in der Anklageschrift eingeräumt, die sich auf Drogenhandel im März und September des vergangenen Jahres beziehen. Was die präparierte Motorradkette angehe, so bestünden Zweifel, ob sie wirklich zum Filterwechsel benutzt werde. Entscheidend sei, dass sie auch als Waffe benutzt werden könne und direkt neben dem Rauschgift lag, betonte die Richterin.

Das Gericht erlegte dem Täter auch die Kosten des Verfahrens auf. Ob der Verteidiger von der Möglichkeit der Revision Gebrauch macht,ließ er auf Anfrage offen.