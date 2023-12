Ein damals 16-Jähriger war der Hauptverantwortliche für zwei brutale Gewalttaten im Oktober des vergangenen Jahres in der Tuttlinger Innenstadt. Dafür sprechen inzwischen sowohl Geständnisse als auch alle Indizien.

Vor dem Jugendschöffengericht des Landgerichts Rottweil ist er jetzt wegen Körperverletzung bei einer Schlägerei am 16. Oktober 2022 in der Königstraße schuldig gesprochen worden. Er wird Weihnachten im Gefängnis verbringen müssen. Zwei Mitangeklagte, beide damals 18, wurden freigesprochen.

Ihm fehlte eine männliche Bezugsperson. Eine Mitarbeiterin des Kreisjugendamts

Es war ein ungewöhnlicher, zuweilen turbulenter und aufwendiger Prozess, und bei dem die ganze Wahrheit trotzdem nicht ermittelt werden konnte. Ein Problem sprach Petra Wagner, die Vorsitzende Richterin, offen an: „Die Polizei hat sich nicht mit Ruhm bekleckert.“

Beim Auftakt, am ersten Verhandlungstag, war es auch noch um die zweite, ungleich schwerwiegendere Tat gegangen: die Halloween-Nacht zwei Wochen später im Tuttlinger Skaterpark, als der 16-Jährige einen anderen Jugendlichen beinahe getötet hätte, jedenfalls bestand zunächst Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter setzte sich daraufhin aus Angst vor Rache in die Schweiz ab, kehrte zurück, legte ein Geständnis ab, kam in Untersuchungshaft und nach ein paar Wochen wieder auf freien Fuß.

Er ist bereits im Gefängnis

Und dann der Prozess. Bereits am zweiten Verhandlungstag der erste Knall: Der Fall Skaterpark wird abgetrennt, kommt vor die nächsthöhere Instanz, die Anklage lautet „versuchter Totschlag“, der heute 17-Jährige wird noch im Gerichtssaal verhaftet. Er sitzt seither in Untersuchungshaft, wahrscheinlich bis zu Beginn des Prozesses irgendwann in der ersten Jahreshälfte 2024.

Eine Frage dominiert dieses Verfahren: Wie ist es zu erklären, dass ein 16-Jähriger zu derartigen Gewalttaten neigt? Die Antwort bleibt bis zum letzten Verhandlungstag offen. Erst dann kommt seine Lebensgeschichte zur Sprache. Verteidiger Dominik Schäfer will das verhindern und stellte einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit.

Staatsanwältin Nathalie Kroner widerspricht vehement und weist darauf hin, dass die Mutter von Anfang an versucht habe, alles unter der Decke zu halten. Das Gericht mit zwei Laienschöffen lehnt den Antrag dann nach längerer Beratung auch ab.

Ein jahrelanger Teufelskreis

Und so erschließt sich manches, wie ein junger Mensch auf die schiefe Bahn abgleiten kann. Kaum ein Jahr alt, so berichtet es F. Schmid, die Mitarbeiterin des Kreisjugendamts, trennten sich die Eltern. „Ihm fehlte eine männliche Bezugsperson.“ Und als die Mutter wieder einen Partner gefunden hatte, häuften sich die Probleme: Alkohol, „massive Gewalt“, Flucht in Frauenhäuser, Depression.

So ging das jahrelang. Der Sohn habe das alles „sehr präsent miterlebt“, von Anfang an „soziale Auffälligkeit“ mit hohem Aggressionspotenzial gezeigt und zudem an ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) gelitten, so die Frau von der Jugendgerichtshilfe.

Sie waren der Aggressor! Die Richterin

Alkohol und Drogenkonsum häufen sich

Er begehrte gegen Lehrer auf, häufige Schulwechsel folgten. Eine Förderschule lehnte die Mutter ab. „Sie erkannte ihre eigenen Anteile an den Problemen nicht“, so Schmid. Letztlich schaffte er keinen Hauptschul-Abschluss und war fast nur noch mit „älteren Freunden“ unterwegs.

Mit 14 begann er, Alkohol zu trinken, mit 15 , Cannabis zu konsumieren. Einmal wurde bei ihm ein Alkoholpegel von 3,1 Promille gemessen. Er versteht das bis heute nicht. „Ich stand kerzengerade da“, sagt er vor Gericht.

„Er hatte immer wieder viele Idee, konkret wurde es aber nie“, konstatiert seine Betreuerin vom Landratsamt. Jetzt stellt er sich vor, Kampftaucher bei der Bundeswehr zu werden.

Jetzt will er heiraten

„Die erste Untersuchungshaft war prägend für ihn, berichtet die Expertin von der Jugendgerichtshilfe. Er nahm sich vor, Konflikte nicht mehr mit Fäusten, sondern verbal zu lösen. Inzwischen sei er verlobt, sagt er, wolle seine Freundin heiraten; sie war schwanger, habe das Kind aber im zweiten Monat verloren.

Trotzdem war er bei der Schlägerei an jenem 16. Oktoberabend ganz vorne mit dabei.

Sein Verteidiger spricht von „jugendtypischen Verfehlungen“. Sein Mandant sei angegriffen worden, habe aber nicht als Erster geschlagen, sondern erst später in einer Art Notwehr. Im Übrigen sei alles nicht so schlimm gewesen.

Ohne Not eingegriffen

Das Jugendschöffengericht kommt zu einem ganz anderen Ergebnis: Der heute 17-Jährige sei „einfach dazwischengegangen“, als die andere, ihm völlig unbekannte Gruppe daherkam und unter sich Späße gemacht habe. Völlig grundlos habe er die Schlägerei provoziert, bei der ein 22-jähriger Student vor allem durch die „kraftvollen“ Schläge des Angeklagten beinahe sein Augenlicht verloren habe.

„Sie waren der Aggressor! Wenn Sie einfach weitergegangen wären, wäre nichts passiert!“, betont die Richterin.

So lautet das Urteil

Das Urteil: 1. Der Jugendliche muss binnen acht Wochen einen Brief schreiben, in dem er sich mit der Tat auseinandersetzt. 2. Er muss im Gefängnis mit der Fachstelle Sucht zusammenarbeiten. 3. Er muss ein Anti-Aggressionstraining absolvieren. 4. Sollten er binnen eines Jahres aus der Haft entlassen werden, muss er 50 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Eigentlich wäre dringend auch eine Psychotherapie nötig, sagt die Richterin und fragt ihn, ob er dazu bereit wäre. Die Antwort ist kurz, aber klar: „Nein!“ Unter diesen Umständen mache es keinen Sinn, erklärt die Richterin.

Da er bereits in U-Haft sitzt, hat er keine weitere Gefängnisstrafe bekommen.

Ein Freispruch und noch was anderes

Keinerlei belastenden Zeugenaussagen oder anderen Indizien gibt es gegen einen weiteren Angeklagten, heute 18 Jahre alt. Als selbst die Staatsanwältin Freispruch fordert, hat Verteidiger Franz Schilling leichtes Spiel.

Beim dritten Angeklagten, ebenfalls 18, stößt das Gericht an seine Grenzen. Zwei Zeugen haben ihn beschuldigt, die Staatsanwältin hält ihn für überführt, obwohl eine kurzfristig angeordnete Hausdurchsuchung und eine aufwändige Auswertung von Handys und Laptops keine Ergebnisse erbrachten.

Grauenhafte häusliche Zustände kommen ans Licht

Sein Verteidiger Stefan Klett plädiert engagiert auf Freispruch. Schließlich, so argumentiert er, stammten die Handy-Videos, die entscheidend zur Aufklärung beigetragen hätten, von seinem Mandanten. Der habe sie zunächst nicht herausgeben wollen, um andere zu schützen, obwohl sie ihn entlasteten und andere belasteten. Das Gericht entscheidet aus Mangel an ausreichenden Beweisen auf Freispruch.

Die Lebensgeschichten von ihm und seinem Zwillingsbruder sind ebenfalls voller Konflikte. Sie beleidigten („Du bist ein Stück Scheiße!“) und schlugen ihre Mutter derart, dass sie schließlich auszog. Inzwischen ist der 18-Jährige zu seiner Freundin, die in Düsseldorf studiert, gezogen. Dort hat er eine Lehrstelle bei einer großen Supermarktstelle gefunden und will die Vergangenheit in Tuttlingen hinter sich lassen.