Irish feeling mit „Klaus Zeh & Adeline“ in der Stadtbücherei Rottweil

Seit vielen Jahren zelebriert das Künstlerduo „Klaus Zeh & Adeline“ seine Sicht des Irish Folk in urigen Pubs oder als Headliner bei Folk-Festivals. Stimmungsvolle irische Klassiker, Balladen und Trinklieder vermitteln echtes Insel-Feeling. Das Duo gastiert am Donnerstag, 14. März, ab 19 Uhr in der Stadtbücherei Rottweil.

Adelines ausdrucksstarke und facettenreiche Stimme brachte ihr den Nimbus einer angehenden Folkgröße ein. Wenn Klaus Zeh seine Reiseerlebnisse zum Besten gibt, wird klar, dass er nicht nur Irlandkenner, sondern auch ein echter Abenteurer ist. Alle versammelt in seinem Kurzgeschichtenband „Trinity“.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen; der Eintritt kostet acht Euro. Reservierung und weitere Infos unter Stadtbücherei, Telefon 0741/494340.