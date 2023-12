Initiative Pro Gäubahn zieht Bilanz

In der Woche vor Weihnachten haben sich die Gäubahn-Freunde im Rottweiler Kapuziner für einen Rückblick 2023 und einen Ausblick 2024 getroffen, wie die Initiative mitteilte.

Ganz besonders stolz sind die Macher der Initiative auf drei gut besuchte Veranstaltungen in Rottweil. Am 5. Mai im Alten Gymnasium haben Roland Morlock, Landesvorsitzender des Deutschen Bahnkundenverbands, und Wolfgang Grohe, Projektingenieur Anlagenbau, fundierte Einblicke in das Projekt Stuttgart 21 und die Auswirkungen auf die Gäubahn geben können.

Ebenfalls im Alten Gymnasium konnte die Initiative am 28. September mit Matthias Lieb aufwarten, damals noch Landesvorsitzender des VCD, heute in Diensten des Landesverkehrsministeriums. Lieb ging insbesondere auf den 2. Faktencheck zur Gäubahn ein und meinte: „Eine Beibehaltung der Gäubahn über die Panoramastrecke zum Hauptbahnhof oben ist technisch möglich, politisch aber nicht gewollt.“

Jürgen Resch war am 6. Dezember im Evangelischen Gemeindehaus zu Gast. Der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe überzeugte die zahlreichen Zuhörer mit wichtigen Detailkenntnissen. Die Umwelthilfe will mit ihrer Klage vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart erreichen, dass die seit Jahren beschlossene und genehmigte Planfeststellung zu Stuttgart 21 eingehalten und umgesetzt wird. Sollte die Umwelthilfe vor Gericht obsiegen, wäre ein Abhängen der Gäubahn nicht möglich.

Enttäuscht zeigt sich die Initiative darüber, dass es auf die offenen Briefe an die Bahn-Verantwortlichen in Berlin und an Stadt und Gemeinderat Stuttgart keinerlei Reaktionen gab.

Für 2024 hat die Initiative einige Pläne: So will man sich noch stärker vernetzen mit Initiativen in anderen Gäubahn-Anrainer-Kommunen von Horb/FDS bis Konstanz. Hier sind schon die ersten Fäden gesponnen. Des Weiteren sind Demonstrationen geplant am 19. Januar beim Besuch des Stuttgarter Oberbürgermeisters Frank Nopper in Rottweil und am 22. Februar beim Stuttgarter Gemeinderat.

Und auch eine weitere Podiumsdiskussion ist in Arbeit, zu Gast wird Stefan Frey vom Landesnaturschutzverband sein. Der LNV klagt ebenfalls gegen eine Kappung der Gäubahn. Details zur Veranstaltung werden noch bekannt gegeben.