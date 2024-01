Aktion gegen Partei

In Rottweil formiert sich Widerstand gegen AfD-Parteitag

Rottweil / Lesedauer: 1 min

Unter dem Motto „Rottweil bleibt bunt“ hat sich bereits im Juni 2023 ein Bündnis zusammengefunden. Damals hatte es eine Veranstaltung unter anderem mit dem Thüringer AfD-Rechtsradikalen Björn Höcke gegeben. (Foto: Regina Braungart )

Am 24. und 25. Februar will die AfD bei ihrem Landesparteitag in Rottweil den Landesvorstand neu wählen. Doch in Rottweil gibt es ein Gegenbündnis.