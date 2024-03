Gründungstreffen für Pro-Gäubahn-Bündnis

Das Pro-Gäubahn-Koordinationskomitee lädt am Samstag, 9. März, von 14 bis 18 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Rottweil, Johanniterstraße 30 zum überregionalen Pro-Gäubahn-Gründungstreffen ein. Gäubahn-Initiativen haben sich einer Pressemitteilung inzwischen in Stuttgart, Freudenstadt, Rottweil und Konstanz gegründet. Zuletzt gab es öffentlichkeitswirksame Aktionen wie den Auftritt von Ex-SBB-Chef Benedikt Weibel in Stuttgart oder die Demonstration für die Gäubahn vor dem Stuttgarter Rathaus, den die Rottweiler Pro Gäubahn Gruppe organisiert hat. Nun will das Komitee die Arbeit der lokalen Initiativen zusammenführen und ein starkes überregionales Pro-Gäubahn-Bündnis gründen, das wirkungsvoll die Interessen der Strecke vertreten kann, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe Jürgen Resch werde mit vor Ort sein. Er wird über die juristische Auseinanderseztung zum Erhalt der Gäubahn sprechen. Hans-Jörg Jäkel, der Vorsitzende des Gäubahnkomitees Stuttgart, wird erläutern, warum die Demontage der Gäubahn überhaupt nicht notwendig ist.

Nach dem Auftakt wird in verschiedenen Arbeitsgruppen das weitere Vorgehen besprochen. Welche Aktionen sind im Rahmen des aufziehenden Wahlkampfs möglich? Wie können medial unsere Positionen besser wahrgenommen werden? Welche Rolle spielt der diskutierte Pfaffensteigtunnel im Umfeld der Klimakrise und der angespannten Haushaltslage?