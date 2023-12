Wer hat in jener Nacht des 16. Oktober 2022 in der Tuttlinger Fußgängerzone zugeschlagen - derart brutal, dass das Opfer wochenlang mit einem verquollenen Gesicht herumlaufen und um sein Augenlicht fürchten musste? Das versucht das Jugendschöffengericht des Landgerichts Rottweil seit fünf Verhandlungstagen zu klären - es erweist sich als mühsame Kleinarbeit.

Drei Leute auf der Anklagebank

Auf der Anklagebank sitzen drei Jugendliche. Einer von ihnen, damals 16, steht im Mittelpunkt. Doch nachträglich kommt überraschend ein vierter Verdächtiger ins Spiel. Er war zusammen mit dem 16-Jährigen auch in der Halloween-Nacht bei einer brutaleren Gewalttat dabei: Der heute 17-Jährige hat gestanden, einen jungen Mann derart zugerichtet zu haben, dass Lebensgefahr bestand. Deswegen wird er sich im kommenden Jahr wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten müssen.

Hier und jetzt, vor dem Jugendschöffengericht, hat er ebenfalls schon ein Geständnis abgelegt. Ja, räumt er ein, er habe damals vor dem H&M zugeschlagen, allerdings in einer Art Notwehr gehandelt, nachdem er zuvor angegriffen worden sei.

Blickkontakt mit der Mutter

Da sitzt ein großgewachsener Jugendlicher, fast noch ein Kind mit seinen weichen Gesichtszügen, mit Fußfesseln da, bewacht von zwei Justizbeamten, die ihn aus der U-Haft gebracht und vorgeführt haben. Geduckt, nach vorne gebeugt, mit hängendem Kopf, starrt er auf seine ineinander verschränkten Hände.

Nur wenn Verteidiger und Staatsanwältin mal kurz vorne am Richtertisch beraten, hebt er den Blick in Richtung der Zuhörerplätze. Da sitzt seine Mutter, und da huscht ein freudig-wehmütig-trauriges Lächeln über sein Gesicht.

Sieht so ein notorischer Schläger aus? Oder wer hat dem Studenten nun wirklich beinahe ein Auge ausgeschlagen?

Der Streit kam ohne Vorwarnung

Petra Wagner, die Vorsitzende Richterin, geht jedem auch noch so belanglos erscheinendem Detail penibel nach, um Antworten zu finden. Die Konstellation von damals ist denkbar unübersichtlich und verwirrend.

Aus dem Nichts kam es zum Streit zweier Gruppen, die sich nicht kannten, insgesamt an die 20 Beteiligte. Hier junge Leute, die angetrunken von einer Geburtstagsparty kamen und in der Stadt weiterfeiern wollten, dort ein paar ebenfalls nicht mehr nüchterne Halbstarke. Sie gerieten aneinander, am Ende lag ein Student blutend und schwer verletzt auf dem Boden. Sanka und Polizei rückten an.

Plötzlich taucht ein Video auf

Der 22-jährige Student reist aus Künzelsau an, um als Zeuge vor Gericht auszusagen. Sie seien von den Jugendlichen grundlos angepöbelt worden, sagt er, worauf es zu Wortgefechten, dann zu Schubsereien und schließlich zu den verhängnisvollen Schlägen gegen ihn gekommen sei.

Als Täter macht er einen 18-Jährigen auf der Anklagebank aus. Der aber, inzwischen von Tuttlingen zu seiner Freundin nach Düsseldorf umgezogen, beteuert, er sei nur „dabei gewesen“, habe nichts gemacht. Doch ein Freund des Studenten beschuldigt ihn ebenfalls.

Vor Gericht macht der 18-Jährige keine gute Figur. Erst auf Druck gibt er im Lauf des Prozesses zwei kurze Handy-Videos heraus, weigert sich aber standhaft zu verraten, woher er sie hat und fällt insgesamt durch „seltsame Aussagen“ aus, wie die Richterin es nennt.

Der Staatsanwältin reicht es

Staatsanwältin Nathalie Kroner bringt das so auf die Palme, dass sie dem Angeklagten vorhält, er soll „nicht so herumlabern und die Wahrheit sagen“. Sie veranlasst kurzfristig eine Hausdurchsuchung in Düsseldorf, allerdings ohne neue Erkenntnisse.

Richterin Wagner spielt die Handy-Videos - kaum 20 Sekunden lang - immer wieder vor. Zu sehen sind die brutalen Schläge gegen den Studenten, dessen Kopf 15, 20 Zentimeter nach hinten schleudert, bevor er umfällt wie ein Sack. Es scheint, als komme die entscheidende Schlagserie vom damals 16-Jährigen, während von der Seite ein weiterer Jugendlicher auf den Studenten einschlägt.

Der Zeuge wird zum Belasteten

Es ist offensichtlich nicht der Beschuldigte aus Düsseldorf, der scheinbar untätig dabeisteht, und auch nicht der dritte Angeklagte, inzwischen ebenfalls 18 Jahre alt, sondern der Jugendliche, der neben dem mutmaßlichen Haupttäter in der Halloween-Nacht auch an vorderster Front dabei war.

Dieser wird kurzfristig als Zeuge geladen, ist aber schnell fertig, weil er von seinem Recht Gebrauch macht, die Aussage zu verweigern. Und so stellt sich jetzt die Frage, ob auch gegen ihn Anklage erhoben wird und wenn ja, noch in diesem oder in einem ganz neuen Prozess.

Frage nach der Echtheit

Eine nicht weniger wichtige Frage ist ungelöst: Waren die Video-Schnipsel mit eigentlich hoher Beweiskraft manipuliert? Der Verdacht drängte sich dem Gericht auf, weil Handy-Videos in der Regel mit Ton versehen sind, in diesem Fall aber stumm ablaufen.

Der Prozess wird am 19. Dezember fortgesetzt.