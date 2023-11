Weil er im Dezember 2021 versucht hat, ein gefälschtes Impfzertifikat in einen digitalen Bescheid umwandeln zu lassen, war ein 24-Jähriger vom Amtsgericht Tuttlingen zu einer Geldstrafe von 5400 Euro verurteilt worden. Dagegen hat er Berufung eingelegt, die nun am Rottweiler Landgericht verhandelt worden ist. Mit seinem Einspruch ist der Mann abgeblitzt.

Bei dem Motiv bleiben Gericht und Staatsanwältin hart

Richter Thomas Geiger stellte klar: Das war reiner Egoismus, sich während der Pandemie auf der einen Seite nicht impfen zu lassen und auf der anderen Seite ausgehen zu wollen. Das unterstrich die Staatsanwältin.

Seine Triebfeder war ein rein egoistisches Motiv. Die Staatsanwältin

Sie gestand zwar ein, dass es zwei Wochen davor noch eine Gesetzesänderung gab, die die Tat des Angeklagten strafbar machte. Dies sei dem jungen Mann vielleicht nicht klar gewesen. Aber: „Seine Triebfeder war ein rein egoistisches Motiv.“

Damals seien die Krankenhäuser vor der Überlastung gestanden, meinte die Staatsanwältin. Dennoch habe er sich nicht impfen lassen und trotzdem an allem teilnehmen wollen. Der 24-Jährige, der in einem medizintechnischen Betrieb arbeitet, war damals in der ersten Apotheke mit seinem gefälschten Impfzertifikat noch abgeblitzt, dann damit aber zu einer weiteren Apotheke gegangen und am Ende erwischt worden.

Anwalt will Vergehen herunterspielen

Sein Anwalt betonte, dass die Strafe unangemessen hoch sei für einen jungen Mann ohne Vorstrafen, der fest im Berufsleben steht und die Hälfte seines Verdienstes für die Miete ausgibt. Er äußerte auch Zweifel an den damaligen Maßnahmen, eben an den Strafen für ein in seinen Augen vergleichsweise geringes Vergehen.

Wenn Sie irgendetwas anderes gefälscht hätten, okay. Der Richter

Das jedoch ließ Richter Geiger nicht gelten. „Da beißen Sie bei mir auf Granit.“ Der Staat habe damals versucht zu verhindern, dass die am Limit stehenden Krankenhäuser überlastet würden und sich Corona ungehinderte weiter ausbreiten konnte.

„Wenn Sie irgendetwas anderes gefälscht hätten, okay.“ Aber in dem Fall sei die persönliche Freiheit gegen das Wohl der Allgemeinheit gestanden. Er riet dem Angeklagten und seinem Verteidiger, die Berufung zurückzuziehen, was sie aber nicht taten.

Richter stellt eines klar

Das Gericht verwarf schließlich die Berufung, die Strafe von 90 Tagessätzen bleibt also erst einmal bestehen, auch muss der 24-Jährige die Kosten des Verfahrens tragen. Zudem stellte Richter Geiger klar, nach eingehender Recherche: Ein gefälschtes Impfzertifikat vorzulegen, sei nicht erst zwei Wochen vor der Tat strafbar geworden, sondern es auch davor schon gewesen. Dem 24-Jährigen bleibt nun noch die Möglichkeit, gegen das Urteil in Revision zu gehen.