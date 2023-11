Führung durchs Neckartal mit Hubert Nowack

Die Rottweiler Grünen laden für Samstag, 18. November, um 15 Uhr zu einer Führung ins Neckartal ein. Hubert Nowack, einer der Pioniere in der lange Jahre im Dornröschenschlaf liegenden ehemaligen Pulverfabrik von Max Duttenhofer, zeigt, wie es damals begann, wie der Traum einer Revitalisierung umgesetzt wurde, von Handwerkern und Idealisten, die aus der Industriebrache ein blühendes Gewerbegebiet machten. Sie erkannten das Potential und waren von der Schönheit der verfallenden Gebäude fasziniert. Hubert Nowack wird über den Zwischen- und Jetzt-Zustand berichten und zeigen, was entstanden ist, ganz nach dem Motto der Beatles „Now and Then“. Start der Führung ist um 15 Uhr am Kraftwerk, das Ende dann in der Kesselschmiede und am Wasserkraftwerk.