Das Video, das gerade wieder in diversen Social-Media-Kanälen für Aufregung sorgt, wird bereits seit Jahren aus fremdenfeindlichen Kreisen verwendet, um gegen Migranten und Flüchtlinge zu hetzen.

So ist das Video etwa auch HIER auf Youtube zu finden, wo es bereits vor vier Jahren hochgeladen worden war. Wie der "Schwarzwälder Bote" berichtet, wird die Szene mit einem Angriff von Flüchtlingen auf den Fasnets-Umzug in Rottweil in Verbindung gebracht. Dabei seien die Angreifer vertrieben und teils verprügelt worden.

Dass darüber nichts in den Medien zu lesen sei, wird als Beleg dafür gesehen, dass die Tat bewusst verschwiegen werden solle. Auch "Spiegel Online" hat das Video aufgegriffen und identifiziert es als gezielte Desinformations- und Hetzkampagne. Eine, die keinesfalls auf Rottweil beschränkt ist, sondern nach Belieben auf unterschiedliche Ereignisse an unterschiedlichen Orten bezogen wird.

Nicht Rottweil, sondern Sterzing - und kein Überfall

Mal würde etwa auf Facebook mit den Worten kommentiert "Krampus schlägt auf Migranten ein", mal mit "Einwohner verprügeln Asylanten beim Krampus-Umzug". Andere streuen das Gerücht vom Überfall auf eine Fasnets-Veranstaltung, bei dem die migrantischen Angreifer "die Rechnung ohne die wehrhaften Einwohner gemacht" hätten. Dennoch sei es "traurig, was die EU aus den Ländern macht".

Ein Faktencheck bringt dann auch ans Licht, dass es sich bei den aktuellen Meldungen über einen Angriff auf den Rottweiler Umzug um Fake News handelt.

Weder spielt die Szene in Rottweil, noch hat der Rottweiler Umzug in diesem Jahr bereits stattgefunden. Zu sehen ist auf besagtem Video vielmehr ein sogenannter "Krampuslauf" in Österreich, wie er in der Region etwa auch in Vorarlberg stattfindet. Mit unserer Fasnet hat das auch zeitlich nichts zu tun, die Veranstaltungen finden Anfang Dezember statt und sind ein festes Adventsbrauchtum.

So ist auf besagtem Video der Krampuslauf am Teufelstag im südtiroler Sterzing im Dezember 2019 zu sehen. Krampusläufe sind für ihren rauen Charakter berühmt-berüchtigt.

In der Vergangenheit gab es bereits Verletzte durch die überzogene Brutalität, mit der einige Krampusse auf Zuschauer der Umzüge einschlugen. Für Jugendliche gilt es dabei mitunter als Mutprobe, sich den Gestalten in den Weg zu stellen.

Perchtenlauf in Oberösterreich. (Foto: IMAGO/Daniel Scharinger )

Ähnlich verhält es sich bei den "Perchtenumzügen", die ebenfalls ihre Tradition in Österreich haben. Percht und Krampus unterscheiden sich dabei in der Ausgestaltung des Kostüms, vor allem der Maske. Zudem gilt der Krampus - wie der Knecht Ruprecht - als Begleiter des Heiligen Nikolaus. Der Percht hingegen soll in den Raunächten zwischen Weihnachten und Neujahr böse Geister vertreiben. Rau geht es in der Tat allemal zu, wie die Videos oben belegen.