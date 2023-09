„Fiesta Latina“ mit der Gruppe Citlal Calli

Die Gruppe Citlal Calli spielt am Sonntag, 1. Oktober, um 18 Uhr im Badhaus in Rottweil traditionelle und zeitgenössische Musik aus Lateinamerika, hauptsächlich aus Mexiko, Argentinien, Bolivien und Peru. Die Mitglieder von Citlal Calli (aztekisch „Haus der Sterne“) singen alle und spielen Instrumente wie Geige, Gitarre, Ukulele, Charango, Bass, Quena (Flöte der Anden) und Bombo (Trommel der argentinischen Pampa). Tickets können direkt auf www.Badhaus.de bestellt werden, telefonisch unter 0741/57017 oder per Mail an [email protected]