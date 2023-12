Das Landgericht Rottweil beschäftigt sich in dieser Woche gleich dreimal mit Klagen gegen Biontech. In allen drei Fällen fordern die Kläger Schmerzensgeld in Höhe von 80.000 bis 150.000 Euro vom Mainzer Impfstoffhersteller. Während am 6. Dezember im Verfahren eines Mannes aus Geisingen eine erste Entscheidung erwartet wird, haben am Montag für einen Mann aus Spaichingen und eine Frau aus Kolbingen die Verhandlungen erst begonnen.

Obwohl sich die drei Fälle im Großen und Ganzen ähnelten, habe der laufende Prozess keine Auswirkungen auf die anderen beiden, sagt der vorsitzende Richter Torsten Hub.

Keine Lebensqualität

Die Kläger, deren Prozesse nacheinander, aber unabhängig voneinander, begonnen haben, berichten von einer „langen Leidensgeschichte“, die sie seit der Impfung mit dem Impfstoff „Comirnaty“ durchlebten. Beide haben ihre erste und zweite Dosis im Sommer 2021 erhalten.

Die beschriebenen Symptome reichen von Kopfschmerzen über Durchfall bis hin zu regelmäßigen Ohnmachtsanfällen. Der Spaichinger Kläger sprach sogar von Gedächtnisverlusten, die er aufgrund der Impfung erlitten habe. Die Klägerin aus Kolbingen „hatte gar keine Lebensqualität mehr und vegetierte nur noch vor mich hin.“ Inzwischen gehe es beiden wieder etwas besser, aber immer noch nicht so wie zuvor.

Langer Weg bis zum Schmerzensgeld

Das Gericht wies beide Kläger darauf hin, dass es „extrem hohe Hürden“ gebe, bevor es zu einem Urteil zu Gunsten der beiden kommen könne. Im Falle einer Beweisaufnahme, müsse ein vom Gericht beauftragter Sachverständiger zu einem anderen Ergebnis kommen, als unzählige andere Sachverständige vor ihm. Nämlich, dass zum Zeitpunkt seiner Zulassung das Risiko des Impfstoffes nach damaligem Wissensstand größer gewesen sei als sein Nutzen.

Eine zweite hohe Hürde sei es, so Hub weiter, die Kausalität nachzuweisen. Dass also wirklich der Impfstoff verantwortlich für die Beschwerden der Kläger ist und nicht etwa andere Umstände, die es zum Zeitpunkt der Impfung gegeben haben könnte. Dafür gebe es allerdings häufig zu wenig medizinische Fakten, auf die man sich stützen könne, so eine Sprecherin von Biontech.

Fälle mutmaßlicher Impfschäden in ganz Deutschland

Für die Anwälte der beiden Parteien sind die drei Klagen in Rottweil nicht die einzigen Prozesse, in denen es um mutmaßliche Impfschäden geht. Während Biontech von der US-Amerikanischen Anwaltskanzlei „White & Case“ vertreten wird, repräsentiert die Kanzlei der Kläger „Cäsar-Preller“ noch rund 1000 weitere mutmaßlich Impfgeschädigte in Deutschland.

Von den insgesamt mehr als 10.000 Anträgen auf Impfschaden, die bei den zuständigen Versorgungsämtern eingingen, wurden bisher nur wenige Hundert angenommen, so ein ZDF-Bericht vom 23. September.

Gerichtssaal gut besucht

Im Gerichtssaal war auch eine Gruppe von Menschen, die sich selbst als „Unterstützer der Kläger“ bezeichnen. Sie seien aus dem Bekanntenkreis der Kolbingerin und kritisierten unter anderem, dass diese von ihrem Arbeitgeber unter Druck gesetzt worden sei. Sie sollte sich auch ein 3. Mal impfen lassen, was sie im Dezember 2021 tat, trotz der Beschwerden, die sie schon nach den ersten beiden Impfungen gehabt habe. Das hatte die Klägerin auch in der Verhandlung ausgesagt.

Das Gericht hat für diese beiden Prozesse erste Verkündigungstermine angesetzt, nach denen es entweder in die Beweisaufnahme geht oder die Klagen abgewiesen sein werden. Für die Klage des Spaichingers ist das der 8. Januar 2024, für die der Kolbingerin der 26. Februar 2024.