Erich Hauser und sein künstlerisches Erbe entdecken

Die Kunststiftung Erich Hauser veranstaltet am 30. Juli von 11 bis 17 Uhr einen offenen Sonntag. Rundgänge um 11.30 sowie 14 Uhr führen die Besucher durch die Häuser und den Skulpturenpark des Areals. Das Stiftungscafé ist geöffnet. Im Anschluss an den offenen Sonntag wird um 17 Uhr eine kostenlose Führung in Sankt Maria in Schramberg zu Erich Hausers sakraler Kirchenkunst angeboten. Dies teilt die Kunststiftung mit.

Von 1969 bis 2004 lebte und arbeitete der Bildhauer Erich Hauser am Rande Rottweils und erschuf sich einen faszinierenden Lebens– und Arbeitsraum. Spektakuläre Architektur, einzigartige Stahlkunst und malerische Natur fügen sich auf dem Hauser–Areal zu einem prächtigen Gesamtkunstwerk zusammen, das in Führungen entdeckt werden kann. Das Stiftungscafé bietet Kaffee und Kuchen an.

Der Eintritt in den Skulpturenpark ist frei. Führungen durch die Häuser des Areals finden jeweils um 11.30 und 14 Uhr statt und kosten fünf Euro pro Person, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende sind frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Führungen, auch in englischer oder französischer Sprache, sind abseits der offenen Sonntage auf Anfrage per Mail an [email protected] oder unter Telefon 0741/28001830 möglich. Ab April bis Ende Oktober besteht zusätzlich die Gelegenheit, jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr, den Skulpturenpark zu besichtigen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

In Ergänzung zum offenen Sonntag am 30. Juli besteht zudem die Möglichkeit, in einer kostenlosen Führung um 17 Uhr die Kirchenkunst Erich Hausers in der Kirche Sankt Maria in Schramberg zu besichtigen. Zum Abschluss der Führung ist eine kurze Orgelpräsentation auf der historischen Walcker–Orgel geplant. Der Treffpunkt zur Führung befindet sich vor der Kirche.

Sonderführungen durch Sankt Maria in Schramberg sind buchbar per Mail an [email protected] oder uter Telefon 07422/29215.