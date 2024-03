Die beiden jungen Männer stammen aus Afghanistan und kamen als Flüchtlinge nach Deutschland. Der 24-Jährige hat nach eigener Aussage beide Eltern verloren, schlug sich nach der Schule in seinem Heimatland und im Iran mit Gelegenheitsjobs durch, dann floh er nach Europa. Er landete in Tuttlingen bei Mutpol, lernte Deutsch, machte seinen Hauptschulabschluss an der Steinbeis-Schule, dann eine Ausbildung in einem Betrieb in Schwenningen. Bis zu seiner Verhaftung hatte er eine feste Stelle in einem anderen Betrieb. Vor Gericht sagt er auf Deutsch aus.

Der 28-Jährige benötigt einen Übersetzer. Er wollte damals zu Verwandten nach Deutschland fliehen, erzählt er. Sein Vater sei in Afghanistan umgebracht und auch er selbst bedroht worden. Mit Schleusern kam er in der großen Flüchtlingsbewegung 2015/16 nach Europa, er landete zunächst in der Tuttlinger Kreissporthalle. Die Halle war damals aus Mangel an Alternativen mit jungen Männern verschiedener Nationalitäten als Unterkunft genutzt worden. Der junge Mann sagt, er habe einen Sprachkurs machen und zur Schule gehen wollen, ihm sei aber gesagt worden, dass er zu alt sei. Er jobbte als Leiharbeiter in verschiedenen Firmen, dann mehrere Monate in einem Altenpflegeheim. Er habe Altenpfleger werden wollen, leide jedoch unter Angstattacken, vor allem nachts, sagt der Mann. Zur Tatzeit war er arbeitslos.