Eintauchen in ein legendäres Künstlerleben

Gelegenheit, das vielfältige künstlerische Erbe des renommierten Bildhauers Erich Hauser kennenzulernen, bietet sich am Sonntag, 27. August, von 11 bis 17 Uhr. In Führungen können die Häuser und der Skulpturenpark seines ehemaligen Wohn– und Schaffensort besichtigt werden, heißt es in einer Prssemitteilung. Um 17 Uhr findet außerdem eine kostenlose Führung in der Kirche Sankt Maria zu Erich Hausers Kirchenkunst statt. Im Stiftungscafé gibt es Kaffee und Kuchen.

Erich Hauser gilt als herausragender Bildhauer des 20. Jahrhunderts, dessen Werke weltweit Anerkennung finden. In Rottweil ließ er sich 1969 nieder und schuf ein einzigartiges Areal, bestehend aus Architektur, Kunst und Natur. Seit 1996 bewahrt die Kunststiftung Erich Hauser diesen Ort und macht ihn an offenen Sonntagen Besuchern zugänglich. Kunstinteressierte aller Altersgruppen sind herzlich willkommen, den offenen Sonntag mitzuerleben.

Der Eintritt in den Skulpturenpark ist frei. Führungen durch die Häuser des Areals finden jeweils um 11.30 und 14 Uhr statt (Kosten: 5 Euro pro Person, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende frei). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Führungen, auch in englischer oder französischer Sprache, sind auch außerhalb der offenen Sonntage auf Anfrage unter [email protected] oder Telefon 0741/28001830 möglich. Noch bis Ende Oktober besteht die Gelegenheit, jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr, den Skulpturenpark zu besichtigen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auch im August besteht wieder die Möglichkeit im Anschluss an den offenen Sonntag der Kunststiftung um 17 Uhr an der beliebten und kostenlosen Kirchenführung in Sankt Maria in Schramberg zur Kirchenkunst von Erich Hauser teilzunehmen. Zum Abschluss der Führung wird eine 15–minütige Präsentation der historischen Walcker–Orgel zu hören sein. Der Treffpunkt zur Führung befindet sich vor der Kirche. Sonderführungen durch Sankt Maria in Schramberg sind buchbar unter [email protected] oder Telefon 07422/29 215.