Digitaler Infoabend für werdende Eltern

Das Team der Geburtshilfe in der Helios Klinik Rottweil lädt am Dienstag, 6. Februar, um 19 Uhr zu einem digitalen Infoabend für werdende Eltern ein. Die Hebammen nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Infoabends auf eine virtuelle Reise durch die Kreißsaal-Räume und die Hebammenambulanz mit und beantworten alle Fragen im Online-Chat. Der Infoabend für werdende Eltern findet immer am ersten Dienstag im Monat ab 19 Uhr statt. Änderungen sind aufgrund der gesetzlichen Feiertage möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen zum Einwählen gibt es auf der Homepage der Klinik unter „Geburtshilfe“. Bei dringenden Fragen sind die Hebammen der Helios Klinik Rottweil unter der Nummer 0741/4761100 rund um die Uhr im Kreißsaal erreichbar.