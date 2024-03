"Es ist nicht nötig jemanden zu schlagen, um ihm weh zu tun", erklärt die Moderatorin auf ihrem Instagram-Profil.

Dort schildert sie, wie sich nach der RTL-Show "Schlag den Besten" von einigen Menschen in den Kommentaren mit Hass-Sprüchen attackiert wurde. Diese Kommentare hätten ihr "echt zu schaffen gemacht".

Hintergrund war, dass Weippert bei der Show speziell in den sportlichen Herausforderungen an ihr Limit gekommen war. In einer späteren Challenge mussten dann Redewendungen vervollständigt werden, was der 27-Jährigen offenkundig schwergefallen war.

Doch die Reaktionen darauf übertreffen mitunter die übliche Schadenfreude deutlich, wie Weippert auf ihrem Instagram-Profil schildert. Die Moderatorin liest eine Auswahl an Boshaftigkeiten vor, kommentiert diese schlagfertig und wendet sich dann mit einer wichtigen Botschaft an ihre Follower, hier im Video:

In ihrem Posting wendet sich Weippert dann noch direkt an jene, die andere herbwürdigen und beleidigen:

Es macht dich nicht schlanker,wenn du jemanden fett nennst. Es macht dich nicht klüger, wenn du jemanden dumm nennst. Es macht dich nicht schöner, wenn du jemanden hässlich nennst und es macht dich nicht stärker, wenn du anderen das Leben zur Hölle machst. Hört bitte auf, andere klein zu machen, um euch groß zu fühlen.

Über eine halbe Million mal wurde Weipperts Botschaft angeschaut,über 23.000 Mal wurde ihre Worte gelikt, fast 600 Kommentare finden sich unter ihrem Posting - die meisten mit Zuspruch.

Angesichts der verbalen Dauereskalation in den Sozialen "Hetzwerken" findet Moderatorin Weippert wichtige Worte, um dem Hass mit selbstbewusstem Widerspruch und nicht etwa mit Abstumpfung zu begegnen.