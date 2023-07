Die letzten Vorstellungen von „Die Affäre Rue de Lorucine“

Das diesjährige Sommertheaterstück „Die Affäre Rue de Lourcine“ von Eugène Labiche vom Zimmertheater Rottweil geht in die letzte Runde. Gespielt werden die letzten fünf Vorstellungen von Mittwoch, 26. Juli, bis einschließlich Sonntag, 30. Juli, im Bockshof in Rottweil. Beginn ist immer um 19.30 Uhr. „Die Wetteraussichten sind gut und wir freuen uns, wenn auch die letzten Aufführungen so gut besucht sind wie die bisherigen“, heißt es in der Pressemitteilung des Zimmertheaters Rottweil über die „Sommerkomödie mit Tiefgang“.