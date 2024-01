Deutsch-Schweizer Blues-Duo zu Gast in Rottweil

Eine Reise „back to the roots“ durch die Geschichte des Blues können Blues- , Roots - und Americana Fans am Sonntag, 21. Januar, im Neckartal 95 in Rottweil erleben. Ab 17 Uhr tritt das Deutsch-Schweizer Blues Duo „Mr. Pure Blues & Mr. JB“ in den Räumen des RW-Bluesbüros auf. Reservierungen sind wegen der begrenzten Sitzplatzanzahl erforderlich und werden unter der Mobilnummer 0173/3026042 entgegengenommen. Bereits ab 15 Uhr können Interessierte die Ausstellung mit Bildern der Berliner Künstlerin Katharina Siegel besuchen, die noch bis zur Finissage am 28. Januar geöffnet ist.

Die beiden gastierenden Musiker dieses Mal das ursprünglich akustische Gesicht des Blues mit dem Sound des Chicago Blues.„Mr. Pure Blues & Mr. JB“ - dahinter verbergen sich die beiden Musiker Guscht Schmid aus Frauenfeld (Vocals, Guitars, Harp) und der Rottweiler Jochen Braun (Guitar, Mandolin, Banjo, Lapsteel, Dobro, Vocals). Sie celebrieren die Blues-Klassiker ganz so, wie sie in ihren frühen Jahren gespielt wurden. Authentisch instrumentiert mit Instrumenten, die zum Teil über 100 Jahre auf dem Buckel haben. Diese treffen auf „Pawn-Shop“ E-Gitarren, wie sie in den Händen der frühen Chicago Bluesmusiker deren originellen Sound prägten. One-Chord Delta Blues stehen laut Vorschau neben uptempo Shuffles, scharfe Slide Soli wechseln sich ab mit Banjo Rolls, eine fette Bluesharp füllt den Raum. Und darüber stets die ausdrucksstarke Stimme von „Mr. Pure Blues“ Guscht Schmid.