Das letzte Wort des Angeklagten vor der Urteilsverkündung klingt wie ein Hilferuf: „Bitte geben Sie mir die Möglichkeit zu einer Therapie, damit ich nicht mehr rückfällig werde!“

Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Rottweil gewährt ihm diese Chance allenfalls indirekt: Sie verhängt viereinhalb Jahre Haft wegen Drogenhandels, zum Teil bewaffnet, und wegen des Besitzes von kinderpornografischen Filmen und Videos. Auch im Gefängnis gebe es „vielfältige Möglichkeiten“ einer Drogentherapie, erklärt ihm Karlheinz Münzer, der Vorsitzende Richter.

Onkel ist wichtige Figur für den Angeklagten

Eine zentrale Figur in der Lebenskrise des 40-jährigen Tuttlingers und auch im Prozess ist sein Onkel, der ein Geschäft in einer Tuttlinger Nachbargemeinde betreibt. Er nutzt als Zeuge die Gelegenheit, den Neffen gegen Beschuldigungen seiner langjährigen Freundin in Schutz zu nehmen. Er hatte seinem zuvor obdachlosen Neffen nicht nur eine Mietwohnung in Tuttlingen beschafft, sondern auch einen Arbeitsplatz in seinem Geschäft und ein Fahrrad, um täglich hin und her pendeln zu können.

Vor Gericht findet er nur Lob: „Er hat einen sehr guten Job gemacht und war auch sehr beliebt bei der Kundschaft. Von Drogen habe ich nichts bemerkt!“ Im Übrigen sei die Freundin, die jetzt in einem Auto in Berlin wohne, ebenfalls drogensüchtig. Sein Neffe, versichert der Onkel, sei gegenüber ihm nur einmal ausfällig geworden, dafür habe er sich dann auch entschuldigt. Vor allem aber sei er immer verlässlich zur Arbeit gekommen.

Der Neffe wiederum berichtet, er habe täglich immer erst nach Feierabend gekifft, dann aber intensiv und bei Spätschichten meist bis drei, vier Uhr morgens. Allerdings räumt der 40-Jährige auch ein: „Ich habe meine Grenzen oft überschritten und war am Ende überfordert!“ Die extreme Phase habe etwa ein Jahr gedauert und sei in die Zeit vor der Verhaftung gefallen.

Keine Persönlichkeitsstörung

Ralf Kozian, der psychiatrische Sachverständige vom Vinzenz-von-Paul-Hospital Rottweil hat bei dem Angeklagten eine schwere Drogen- und Alkoholsucht, aber keine Persönlichkeitsstörung, sondern allenfalls Teile einer „dissozialen Störung“ festgestellt. Hinweise auf Pädophilie gebe es nicht. „Eine Drogen-Therapie ist dringend nötig“, betont Kozian, „Sonst geht es nicht mehr lang gut!“

Staatsanwältin Isabel Gurski-Zepf sagt, zu den Drogen-Vorwürfen gebe es ein Geständnis und eine klare Beweislage. Ebenso sei der Besitz von Kinder- und Jugendpornos nachgewiesen. Auch wenn der Angeklagte ausgesagt habe, dass er die Fotos und Videos nicht angeschaut habe: Er habe sie registriert, behalten und nicht gelöscht.

Pflichtverteidiger Rüdiger Mack verweist auf die schlimme Jugend mit den extremen Gewalterfahrungen durch den Vater und gibt zu bedenken: „Er hat in er Zeit des extremen Drogenkonsums immer gearbeitet, ist nicht negativ aufgefallen und hatte sich unter Kontrolle!“

Die Überraschung kommt zum Schluss

Ganz zum Schluss wird es unvermittelt noch einmal spannend. Obwohl sich das Gericht mit der Staatsanwältin und dem Verteidiger bereits auf eine Verständigung, umgangssprachlich Deal genannt, geeinigt hatte. Demnach soll die Haftstrafe zwischen vier und viereinhalb Jahren betragen, sofern der Angeklagte ein „qualifiziertes Geständnis“ ablegt. Das hat er, dachten bisher alle, getan.

Alle warten aufs Urteil, da überrascht Karlheinz Münzer, der Vorsitzende Richter, mit der Mitteilung, man müsse noch einmal „in die Beweisaufnahme eintreten“. „Sie haben’s uns nicht leicht gemacht“, sagt er zum Angeklagten. Der hatte angegeben, etwa 90 Prozent der erworbenen Drogen zum Eigenkonsum verwendet zu haben. Das Gericht hat nachgerechnet und ist auf einen Anteil von etwa zwei Dritteln gekommen.

Plötzlich steht der Deal auf dem Spiel. Das Gericht gibt dem Angeklagten Bedenkzeit zu einer eventuellen Korrektur und zieht sich zurück. Verteidiger Mack, der auf vier Jahre Haft plädiert hat, bespricht sich mit ihm und tuschelt auch vertraut mit der Staatsanwältin, die viereinhalb Jahre fordert. Beide geben daraufhin gegenüber dem Gericht an, dass sie sich an die Verständigung halten wollen und geben keine weiteren Erklärungen ab.

Strafe liegt an der Obergrenze

Die Strafkammer geht dann an die Obergrenze der Vereinbarung. Richter Münzer erinnert in seiner Urteilsbegründung noch einmal auf die schwierige Jugendzeit des Angeklagten mit einem extrem gewalttätigen Vater und betont, das habe sich auf das gesamte weitere Leben ausgewirkt. Er verrät, dass man dem Angeklagten nur deshalb auf die Schliche gekommen sei, weil man den Hintermann in Hamburg gefasst und bei ihm eine Liste mit den Abnehmen gefunden habe.

Dem Angeklagten könnten Drogenhandel in drei Fällen, zum Teil bewaffnet, weil zwei Messer griffbereit im Bereich des Rauschgifts lagen, seit September 2020 nachgewiesen werden. In Wirklichkeit aber müsse man von einer deutlich größeren Dunkelziffer ausgehen. Wenn der Handel wie hier über das Darknet und mit Bitcoins ablaufe, dann verlagere sich das Drogengeschäft immer mehr in rechtsfreie Räume und sei für die Ermittler kaum noch zu greifen.

Darknet macht es für das Gericht schwer

Und noch eine grundsätzliche Bemerkung macht Münzer: „Cannabis richtet ganz schlimme Folgen in den Köpfen von jungen Menschen an! Auch im Fall des heute 40-Jährigen habe es zu mehreren Abstürzen geführt. Ein Glücksfall sei der Onkel, der seinen Neffen vor dem Schlimmsten bewahrt habe und auch bereit sei, in Zukunft alles für ihn zu tun. Jetzt liege es am Angeklagten, im Gefängnis die Chance einer dringend nötigen Therapie wahrzunehmen. Dann bestünden auch gute Aussichten auf eine „Halbstrafe“, also dass er nach der Hälfte der viereinhalb Jahre wegen guter Führung entlassen werden kann.

Münzer: „ Die Ressourcen sind da!“