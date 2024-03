Blasmusikkreisverband Rottweil-Tuttlingen feiert 50-Jähriges

Das Frühjahrskonzert des Kreisverbandsjugendblasorchesters wird am 17. März im Dr. Ernst-Hohner-Konzerthaus in Trossingen aufgeführt. Zuvor findet im kleinen Rahmen für geladene Gäste im kleinen Saal ein Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Blasmusikkreisverband Rottweil/Tuttlingen statt.

Nach dem 2. Weltkrieg und einem langsamen Wiederbeginn der musikalischen Vereinsarbeit wurde 1948 der Bezirk Schwarzwald-Süd gegründet. Er wurde von den Musikkreisen Balingen, Rottweil und Tuttlingen gebildet. Ihr Hauptziel in den Anfangsjahren war es, die Vereine, welche jahrelang keine musikalische Tätigkeiten ausüben konnten, bei ihrer Aufbauarbeit zu unterstützen und zu fördern.

Am 3. November 1974 fand in Frittlingen im Gasthaus Krone die Gründung des Verbands statt. Am 21. Februar 1995 wurde der Bezirk Schwarzwald Süd Rottweil/Tuttlingen umbenannt in Kreisverband RW/TUT.

Ein wichtiges Anliegen des Verbands war und ist schon immer die Aus-und Fortbildung von jungen Menschen in der musikalischen Ausbildung. Diese wurde in Renquishausen (Kreis Tuttlingen) vorgenommen. Ehrenvorsitzender Rudolf Staudenmaier kann sich noch gut an die damaligen Begebenheiten erinnern: „Die Buben hatten ihre Schlafunterkunft in der alten Schule. Die Mädchen waren bei Musikerfamilien, also privat untergebracht. Ich hatte die Funktion als Kontrolleur, dass alles sauber und gesittet vonstatten ging“, stellte er schmunzelnd fest. Am 28. Juli 1979 erfolgte dann der Umzug von Renquishausen nach Geisingen (Baden) in das alte Krankenhaus. Dies wurde renoviert und so fanden im ehemaligen OP-Raum die Proben statt und dieser war auch zugleich der Speisesaal.

Im Jahre 1998 wurde der Vertrag von der Stadt Geisingen mit dem Verband gekündigt, denn die Stadt hatte vor, das Areal in „Betreutes Wohnen“ umzuwandeln. Es stellte sich die Frage, wie es weiter gehen soll. Da tat sich ein Glücksfall auf: In Spaichingen stand das ehemalige Bundesweh-Depot zum Verkauf an. Dieses Depot wurde zur Zeit des Kalten Krieges im Jahr 1957 gebaut und war in Betrieb bis 1997. Es ging in den Besitz der Stadt Spaichingen über. Es wurde an den Kreisverband für 355.000 Mark für die Gebäude /Grundstück und 170.000 Mark für für Umbaukosten und Sofortmaßnahmen verkauft.

Beschlossen wurde der Kauf in Böttingen (Kreis Tuttlingen) am 22. November 1998. Am 16./17. Juni 2000 erfolgte die Einweihung. Seit dieser Zeit wird jedes Jahr an den Ostern- Pfingst- und Herbstferien-Seminare durchgeführt. Es finden auch sonstige Lehrgänge und Fremdvermietungen in dem Objekt statt. Die 63 Kapellen aus dem Kreis Rottweil und 38 aus dem Kreis Tuttlingen tragen diese Einrichtung. Von 1992 bis 2013 war Rudolf Staudenmaier Vorsitzender des Verbandes. Ab 2013 bis heute leitet die Geschicke Ottmar Warmbrunn.