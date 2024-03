Das neue Stück von Peter Staatsmann hat die Dreharbeiten zu einem Film mit dem Titel „Baby, Du hast den Fallschirm vergessen sagte Gaia, als ich durch die Lücke zwischen Sprache und Welt fiel“ zum Inhalt. Die Uraufführung im Zimmertheater Rottweil am Friedrichsplatz 2 ist am Freitag, 5. April um 20 Uhr. Und darum soll es laut Pressemitteilung des Theaters gehen: Eine junge Filmregisseurin hat sich eine Variante auf den Film „Casablanca“ ausgedacht, sie mixt eine bevorstehende Naturkatastrophe an einem austrocknendem See mit einer Liebesgeschichte, in der ähnlich wie in dem Kultfilm ein großer Liebesverzicht passiert. Zukünftige Herausforderungen scheinen zu groß, als dass die Liebe alle Schwierigkeiten überwinden könnte. Schnell gehen Komik und Problemwahrnehmung in eins, denn die Kamera ist verschwunden. Das Filmteam sitzt auf dem Trockenen und kleine und große Beziehungsstreitigkeiten weiten sich aus. Aber wie liebt man denn? Wir sehen erst einmal Gespenster. Wirklichkeit sehen wir nicht. Und wenn wir sie mal für einen Momengt sehen, dann bekommen wir einen Todesschreck. Genauso wenig wie die Sängerin Joy wirklich versteht, was mit dem Planeten passiert, sieht sie Rick - das ist der Geliebte aus Casablanca - wirklich…

Es spielen: Hannah Maria Humpert, Lukas Kientzler, Mailin Klinger, Ina-Sarah Rother und Valentina Sadiku. Die Livemusik stammt von Dorin Grama.

Karten gibt es per Mail unter [email protected] oder unter der Telefonnummer 0741/8990

Außerdem bei diesen Vorverkaufsstellen: Touristinformation Rottweil und Buchhandlung Klein in Rottweil für 16 Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten acht Euro.

Weitere Spieltermine:

Samstag, 6. April, Freitag 12. April, Samstag 13.April Freitag 19. April, Samstag 20. April Freitag 26. April, Samstag 27. April, Freitag 7. Juni, Samstag 8. Juni, Freitag 14. Juni, Samstag 15. Juni, Freitag 21. Juni, Samstag 22. Juni (letzte Vorstellung), Beginn immer um 20 Uhr