Denn nach einem höchstrichterlichen Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim müssen sich die Gemeinden, aus denen Schüler und Schülerinnen weiterführende Schulen besuchen, nicht nur an Neubau– sondern auch Generalsanierungskosten beteiligen. Und das gegebenenfalls sogar rückwirkend und ohne je über die Baumaßnahmen gesprochen zu haben.

Deilingen soll fast 60.000 Euro für drei Schüler zahlen

Für Deilingen zum Beispiel bedeutet das bei den drei Schülern, die ins Rottweiler Droste–Hülshoff–Gymnasium gehen: 59.285,41 Euro, die an die Stadt Rottweil zu überweisen wären.

Doch auch in Tuttlingen ist hinter verschlossenen Türen diese Bombe schon geplatzt. Es heißt, es sei im Gespräch zwischen Umlandbürgermeistern und dem Ersten Beigeordneten auch schon laut geworden.

Denn auch Tuttlingen will nach der nicht anfechtbaren Entscheidung des VGH jetzt die Landkreisgemeinden an den Sanierungskosten der beiden Gymnasien — immerhin 72 Millionen Euro — beteiligen.

Eine Viertelemillion von Frittlingen

Während hier die Stadt Tuttlingen die einzelnen geforderten Summen noch nicht nach außen gegeben hat, liegen sie in Rottweil klar auf dem Tisch, in der Gemeinderatsvorlage für den 5. Juli. Neben Deilingen sollen aus dem Landkreis Tuttlingen Denkingen für zwei Schüler mit 39.523,61 Euro zur Kasse gebeten werden, Frittlingen gar mit 256.903,44 Euro für 13 Schüler, Gosheim für einen Schüler mit 19.761,80 und Trossingen für ebenfalls einen Schüler mit derselben Summe.

Die Summen errechnen sich anteilsmäßig aus den nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten für die Sanierung. Im Fall des DHG Rottweil sind das 14,482 Millionen.

Tuttlingen fordert auch

In Tuttlingen sind es hingegen bei einer Gesamt–Investitionssumme von 72 Millionen Euro 57,7 Millionen, die nicht durch Zuschüsse gedeckt sind, wie auf Anfrage dieser Zeitung die persönliche Referentin des Oberbürgermeisters Michael Beck, Laurenzia Balzer, mitteilt.

Ich halte das Urteil des VHG Mannheim hinsichtlich des kommunalen Friedens für problematisch. André Kielack

Bei einem Anteil von knapp 50 Prozent an auswärtigen Schülern an den beiden Tuttlinger Gymnasien kann man sich vorstellen, wie hoch die Summen für die betroffenen Gemeinden sein müssen.

Die weiteren Standorte weiterführender Realschulen und Gymnasien, Trossingen, Spaichingen, Mühlheim und der Heuberg haben offiziell noch keine Rechnungen aufgemacht. Man scheint hier auch nicht mit Hurra in die Verhandlungen gehen zu wollen.

Kielack: Kommunaler Frieden in Gefahr

Und zwar aus folgendem Grund: „Ich halte das Urteil des VHG Mannheim hinsichtlich des kommunalen Friedens für problematisch. In der Sache mag das Urteil nachvollziehbar sein, aber bisher war es gängige Praxis, dass die Schulträgergemeinden auch die finanzielle Hauptlast bei Schulsanierungen getragen haben“, so Gosheims Bürgermeister André Kielack auf unsere Anfrage.

Vor allem die Tatsache, dass die Gemeinden ohne ein Mitspracherecht gehabt zu haben, auch rückwirkend an den Kosten beteiligt werden sollen, halte er für problematisch. Obwohl auch Gosheim mit dem Gymnasium und der Realschule Trägergemeinde ist und profitieren könnte.

Wir gehen davon aus, dass das Kultusministerium konkrete Prozentzahlen festlegen wird, ab denen eine Beteiligung möglich sein wird. Sabine Felker-Henn

Wie viel Sprengstoff in diesem Urteil steckt, ergibt sich auch aus der Tatsache, dass mehrere Gemeinden im Kreis Schulträger von Schulen sind, die auch auswärtige Schüler aufnehmen. Zum Beispiel der Schulverband Gosheim–Wehingen trägt bisher komplett aus eigenen Mitteln das Gymnasium und die Realschule auf dem Heuberg.

In den vergangenen zehn Jahren seien über zehn Millionen Euro aus den Haushalten Gosheim und Wehingen im Bildungszentrum investiert worden, so Wehingens Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Gerhard Reichegger. „Sehr gut angelegtes Geld, welches mit Zuschüssen des Landes unterstützt wurde.“

Kleinere Gemeinden haben nicht den finanziellen Spielraum

Wehingen habe in diesem Jahr als eine der letzten Gemeinden des Heubergs seine Schulden abgetragen, und man müsse sich mit Blick auf das Urteil jetzt überlegen, wie auch Beteiligungen künftig einbezogen werden können.

Die Sanierung der zwei Tuttlinger Gymnasien läuft, die Baukosten betragen 72 Millionen Euro. Nach dem VGH-Urteil könnten nun die Umlandgemeinden zur Kasse gebeten werden. (Foto: Katharina Schaub )

„Man sollte die Beteiligung dann aber auch mit einem gewissen Augenmaß vollziehen, da etliche kleinere Kommunen gar nicht diesen finanziellen Spielraum haben. Da aber derzeit diesbezüglich keine weiteren Bautätigkeiten anstehen, ist das Thema vorerst nicht so dringlich. Bei unserer Werkrealschule in Wehingen ist dies ebenfalls der Fall, da hierbei die Werkrealschüler des ganzen Heubergs abgedeckt werden. Aber auch hier haben noch keine weiteren Gespräche dazu stattgefunden“, so Reichegger.

Auch Trossingen als Schulstandort prüft, welche Konsequenzen das Urteil für die Stadt habe, so die Antwort der Stadtsprecherin Sabine Felker–Henn auf unsere Anfrage. Noch sei nicht geklärt, wie hoch die Auswärtigenquote — das Gericht hatte 30 Prozent angedeutet — sein müsse. „Wir gehen davon aus, dass das Kultusministerium konkrete Prozentzahlen festlegen wird, ab denen eine Beteiligung möglich sein wird.“

Trossingen hofft auf höhere Schulbauförderung

Auf jeden Fall liegen die Anteile — wie auch in den anderen Standorten — über den im Gespräch seienden 30 Prozent. Bei der Solwegschule 41 Prozent, der Realschule 37 Prozent und beim Gymnasium 31 Prozent.

Bisher könne man bei Investitionen mit rund zehn Prozent Schulbauförderung vom Land rechnen, dies sei aus Sicht der Stadt Trossingen zu wenig. Zum 1. Januar werde allerdings eine neue Förderrichtlinie erwartet, „die hoffentlich zu merklichen Verbesserungen führen wird“, so Felker–Henn.

„Sollte die erwartete Erhöhung nicht hoch genug ausfallen, würde eine mögliche Beteiligung der Umlandgemeinden an den Baukosten jedoch an Aktualität gewinnen.“ Aktuell werde die Trossinger Realschule erweitert und auch für das sanierungsbedürftige Löhrschulgebäude (13 Prozent auswärtige Schüler) müsse ein Ersatzbau geschaffen werden. Dafür seien 19 Millionen für 2025 bis 2027 geplant, in 2025 seien außerdem 2,9 Millionen Euro für die Sanierung des Gymnasiumsturms vorgesehen.

Auch Spaichingen hat erhebliche Auswärtigenanteile: Realschule:45,67, Gymnasium 45,31, Baldenbergschule 41,03 Prozent. Aktuell werde in den Schulen im sechsstelligen Bereich saniert, so die Auskunft von Stadtbaumeister Benedikt Schmid. Ob dies aber unter das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs fallen könnte, das sich mit Neubauten und Generalsanierungen beschäftigt, ist fraglich.

Spaichingen: Es gibt auch einen Standortvorteil für Trägergemeinden

So stellt sich Stadtkämmerer Christian Leute auf unsere Anfrage zur Thematik: „Aus Sicht der Standortgemeinde stellt dies sicherlich auf den ersten Blick eine Möglichkeit dar, den eigenen Haushalt zu entlasten. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Umlandgemeinden den Zahlungen auch nachkommen können! Dies muss in Anbetracht der anstehenden Aufgaben in Frage gestellt werden, insbesondere bei kleineren Gemeinden, die von einer Vielzahl von Schulträgern auf diese Art zur Kasse gebeten werden können.“

Und weiter: „Es muss bei Überlegungen, die in diese Richtung gehen, auch beachtet werden, dass der Betrieb einer weiterführenden Schule nicht nur Kosten sondern auch einen nicht zu unterschätzenden Standortvorteil mit sich bringt. Auf der anderen Seite müssen bei den Umlandgemeinden die Kostenbeteiligungen ins Verhältnis zum Nutzen und der finanziellen Leistungsfähigkeit gesetzt werden. Erst dann ist der Abschluss einer solchen Vereinbarung zielführend. Andernfalls wir möglicherweise ein bisher gutes Verhältnis der Gemeinden untereinander aufs Spiel gesetzt.“

Der Schulverband Gosheim-Wehingen trägt bisher komplett aus eigenen Mitteln das Gymnasium und die Realschule auf dem Heuberg. (Foto: Gemeinde Gosheim )

Was Leute meint, ist das Prozedere, das ebenfalls durch die Festlegungen des VGH aus dem zugrundeliegenden Schulgesetz des Paragrafen 31 konkretisiert ist. Laut des Gesetzes sollen die Gemeinden zuerst in Verhandlungen über die Lastenverteilung im Rahmen einer öffentlich–rechtlichen Vereinbarung treten. Das ist die Freiwilligkeitsphase.

Nach einer Zwischenphase, in der das Kultusministerium das „dringende öffentliche Bedürfnis“ feststellen muss, tritt der Prozess in die Zwangsphase ein. Hier wäre dann die Rechtsaufsichtsbehörde gefordert. Als letzte Eskalationsstufe könnte dann der Landkreis in die Aufgaben der Schulträgerschaft eintreten müssen. Davon aber ist noch nicht einmal im Fall Geislingens die Rede gewesen, der vom VGH als Grundsatzfall verhandelt und beschlossen wurde.

Gesellschaftlicher Sprengstoff

Klar ist, dass jetzt auf Landesebene — und vor allem vom Kultusministerium — Regelungen und Konkretisierungen erwartet werden, das spiegeln alle unsere Interviewpartner. Denn bei allem Eigennutz ist den Schulträgergemeinden bewusst, welch gesellschaftlicher Sprengstoff in diesem Urteil liegt, das eine jahrzehntelange Vorgeschichte hat, weil die klaren Auslegungen des Schulgesetzes nicht festgelegt wurden. (Siehe extra Bericht)

Jedenfalls sind die Bürgermeister aller Gemeinden des Landkreises im Kontakt. Es gibt Gespräche mit dem Städte– und Gemeindetag und dem Ministerium. Beispielhaft Gosheim: „Wir haben in Gosheim noch keine finale Entscheidung getroffen, wie wir mit den Forderungen der Stadt Rottweil umgehen. Hier suchen wir den Schulterschluss mit weiteren Umlandgemeinden.“

Nicht kampflos aufgeben

Der Gemeinderat von Deilingen hat bereits beschlossen, in die Freiwilligkeitsphase mit Rottweil einzutreten, allerdings mit dem Ziel, im Rahmen einer öffentlich–rechtlichen Vereinbarung, keine Kostenbeteiligung an den Sanierungskosten des DHG erbringen zu müssen.

Klar ist, eine Rechnung von 60 000 Euro, die nirgendwo in den Haushalten eingeplant ist, kann von der Gemeinde nicht einfach gestemmt werden. Daher, so Deilingens Bürgermeister Albin Ragg: „Kampflos geben wir nicht auf.“