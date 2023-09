Appell an alle Abegordneten entlang der Gäubahn

Die Initiative „ProGäubahn — Initiative Rottweil — wir wollen zum Hauptbahnhof meldet sich erneut mit einer Pressemitteilung zu Wort. Das Anliegen der Initiative wie auch das vieler Bahnnutzer ist die Unterbrechung der Bahnstrecke von Zürich nach Stuttgart, die sie verhindern wollen. Die Rottweiler kämpfen auch nicht alleine, auch an anderen Orten entlang der Gäubahn, die von Singen nach Stuttgart führt, haben sich Gruppen und Initiativen gebildet. Die Rottweiler Gruppe hat zudem eine Petition gestartet.

Klimapolitische Fragen spielen bei der Kappung keine Rolle, heißt es in der Pressemitteilung. Die Initiative ProGäubahn Rottweil geht davon aus, dass das geplante Projekt des Pfaffensteigtunnels, der nach Fertigstellung Deutschlands längster Tunnel sein wird, bis zur Fertigstellung so viel CO₂– Emissionen verursachen wird, dass auch Jahrzehnte nach Inbetriebnahme das Klimakonto der Gäubahn negativ belastet wird.

Dass die Politik davon ausgeht, dass der Tunnel Deutschlands bis 2035 in Betrieb geht, komme einer Posse gleich. Realistische Bauzeitschätzungen gehen laut Initiative von sieben bis schlimmstenfalls 20 Jahren Bauzeit aus.

Genau für die Dauer dieser Bauzeit wird die internationale Bahnlinie Zürich — Stuttgart stillgelegt oder zu einer S–Bahn Linie herabgestuft, heißt es weiter. „Millionen Menschen werden abgehängt — letztendlich nur, weil die Stadt Stuttgart ihr Rosensteinquartier realisieren will und dafür offensichtlich mächtige Partner an ihrer Seite hat“, so die Initiative.

„Es ist fatal — die Bürger im Südwesten, die mit der Zustimmung zu Stuttgart 21 im Volksbegehren 2011 dieses Projekt überhaupt erst ermöglichten, müssen nun die bittere Pille schlucken, entgegen allen Versprechungen nicht an den wunderbaren Verheißungen von Stuttgart 21 teilhaben zu dürfen“, schreibt die Initiative weiter. „Im Gegenteil, sie werden benachteiligt und von der Landeshauptstadt abgeschnitten.“

Die Initiative fordert keinen Verzicht von der Stadt Stuttgart. Sie verlangt lediglich den Erhalt von zwei Gleisen, die in den Kopfbahnhof geführt werden und bestehen bleiben. „Alles andere kann abgebaut werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Kosten hierfür belaufen sich laut Inititiative auf etwa 1,5 bis 2,8 Millionen Euro, die Kosten für den Pfaffensteigtunnel hingegen liegen Milliardenbereich, so die Initiative.

Die Initiative erwarte von allen Landtags– und Bundestagsabgeordenten entlang der Gäubahn, dass sie sich hundertprozentig gegen die Kappung der Gäubahn stellen.