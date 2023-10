Aktionstag rückt Wiederbelebung in den Fokus

Helios Klinik Rottweil lädt ein, Wissen zum Thema Reanimation aufzufrischen und unter professioneller Anleitung zu üben. Das teilt die Klinik mit. Am 16. Oktober findet jedes Jahr der „World Restart a Heart Day“ statt. Weltweit soll er das Bewusstsein dafür stärken, welche Bedeutung Wiederbelebungsmaßnahmen durch Laien im Fall von Herz-Kreislauf-Stillständen haben. Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich in der Reanimation zu schulen und damit die Überlebenschancen der Betroffenen zu erhöhen. Helios Klinik Rottweil lädt am Mittwoch, 18. Oktober, von 14 bis 17 Uhr zum Aktionstag Wiederbelebung ins Foyer des Krankenhauses ein. Dort gibt es die Möglichkeit, an Puppen zu üben, sich über das Thema Wiederbelebung sowie über den Einsatz von Defibrillatoren zu informieren und Fragen zu stellen.

Nach einer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet der Aktionstag Wiederbelebung nun erneut statt. Mit im Boot sind neben Thorsten Lukaschewski, Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, sein Team und erneut die Notfallsanitäter des DRK-Kreisverbandes Rottweil. Das DRK informiert über seine Arbeit und bietet direkt vor der Klinik die Besichtigung eines Rettungswagens an.

„Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen ‐ deshalb sollte auch jeder in der Lage sein, im Notfall lebensrettende Sofortmaßnahmen zu ergreifen“, so Thorsten Lukaschewski. „Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Minute. Denn mit jeder Minute, in der nicht reanimiert wird, sinkt die Überlebensrate um zehn Prozent, und gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit von bleibenden Schäden“, führt der Intensivmediziner weiter aus.

Die einfache Merkformel ist lautet „Prüfen. Rufen. Drücken“. Das bedeutet: Zuerst muss geprüft werden, ob die Person noch atmet, danach wird unter der Nummer 112 der Rettungsdienst gerufen und anschließend sollte man sofort mit der Reanimation beginnen. Konkret heißt es: Fest und mindestens 100 Mal pro Minute in der Mitte des Brustkorbes drücken und nicht aufhören, bis Hilfe eintrifft. Hilfreich dabei können Lieder wie „Stayin‘ Alive“, „Atemlos“ oder „Yellow Submarine“ sein ‐ denn sie haben genau den Rhythmus von 100 Beats pro Minute.

Es ist keine Anmeldung notwendig.