Rorate mit Frühstück in Kolbingen

Am Donnerstag, 7. Dezember, feierte die katholische Kirchengemeinde um 6 Uhr eine feierliche Roratemesse in der Kirche. Bei Kerzenschein in der Dunkelheit verbreitete sich die Stille und Festlichkeit bei den zahlreichen Gottesdienstbesuchern. Der Gottesdienst wurde musikalisch von „Madagare“ und Nils Mayer umrahmt. Nach der Messe waren alle Gottesdienstbesucher eingeladen, zusammen das leckere Frühstück im Gemeindehaus zu genießen und den Tag gut gestärkt zu starten.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.