Robotik–Workshop für Viertklässler der Grundschule Denkingen

Am Freitag, 14. Juli, stand für die beiden vierten Klassen der Grundschule Denkingen Informatik auf dem Stundenplan. Die beiden Lehrer Manuel Vogel und Hendrik Schwarz vom Gymnasium Spaichingen waren mit den Schülermentoren Jakob und Jonas angereist, um den Schülern einen Robotik–Workshop anzubieten. Das Ziel, dieses erstmalig stattfindenden Angebotes sollte sein, dass die Kinder erste Schritte im graphischen Programmieren machen. Nach einer kurzen Einführung ging es mit den Materialkisten in Kleingruppen. Nun wurde mit Spaß und Feuereifer getüftelt, denn der Roboter sollte so programmiert werden, dass er am Ende einen Parcours durchfahren konnte. Bei Problemen wurden die Schüler von der Spaichinger Gruppe unterstützt und angeleitet. Die Spannung war groß, als es am Ende des Vormittags darum ging, ob die Programmierung gelungen ist und der Roboter seine Aufgabe meistert.

Da die Grundschule Denkingen die erste Schule war, an der das Team des Spaichinger Gymnasiums ihr neues Projektangebot erprobt hat, waren auch die Gymnasiallehrer und die Schülermentoren im Vorfeld sehr gespannt darauf, wie die Grundschüler ihren Workshop annehmen und umsetzen würden. Zum Schluss waren alle — Viertklässler und deren Klassenlehrkräfte, sowie das Projektteam — mit den unterschiedlichen Ergebnissen zufrieden und sicher, dass sich die Mühe und der Einblick in die bisher unbekannte Welt gelohnt hat.

Die Grundschule Denkingen dankt an dieser Stelle dem Gymnasium Spaichingen für das tolle Angebot und freut sich auf weitere Kooperationen dieser Art.