Werma Signaltechnik unterstützt die Lebenshilfe

Seit Jahren verzichtet Werma Signaltechnik aus Rietheim-Weilheim auf Weihnachtsgeschenke für Kunden und Geschäftspartner und unterstützt stattdessen Projekte und Aktionen. So realisierte das Unternehmen auch im Dezember eine Weihnachtsaktion und spendete je 1000 Euro an vier„Herzensprojekte“, welche von Mitarbeitenden eingereicht wurden. Darüber hinaus erhält die „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen Kreisverein Tuttlingen“ einen Spendenscheck in Höhe von 7500 Euro.

Matthias Marquardt, geschäftsführender Gesellschafter von Werma Signaltechnik: „Wir bei Werma sind stolz darauf, die wertvolle Arbeit der Lebenshilfe auch in diesem Jahr unterstützen zu können.“ „Wir freuen uns sehr, dass Sie uns seit so vielen Jahren unterstützen und es dadurch möglich machen, tolle und große Projekte zu realisieren“, entgegnet Frank-Karsten Willer, Geschäftsführer der Lebenshilfe in Tuttlingen. „Nur durch Menschen und Unternehmen wie Sie, ist es möglich, unsere Angebote weiter auszubauen und Menschen mit Beeinträchtigung dabei zu helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.“

„Durch Ihre großzügigen Spenden in der Vergangenheit war es möglich, unseren einzigartigen Bereich ‚JobFit‘ zukunftstauglich zu machen“, sagt die pädagogische Leiterin Kathrin Usenko. Auf die Frage, wofür die großzügige Spende in diesem Jahr verwendet wird, antwortet Usenko: „Wir haben schon konkrete Ideen für aufbauende Module im Bereich unserer virtuellen Berufsbildung.“