Wandern und mehr rund um Rietheim Weilheim

Das geplante Projekt, Infotafeln für Wanderer und alle Interessierten aufzustellen, nimmt nun nach der Vorstellung im Gemeinderat der Doppelgemeinde Gestalt an. „Uns ist es dabei wichtig, neben den Touristik- und Standorttafeln das Thema Energie im Wandel der Zeit darzustellen“, so Bürgermeister Cramer von Clausbruch.

In Rietheim-Weilheim lasse sich exemplarisch nachverfolgen, wie die Menschen seit frühester Zeit die Natur als Energieträger genutzt haben. „Diese wirklich spannende Entwicklung wollen wir auf den Infotafeln anschaulich darstellen“, führt er weiter aus. Konkret betrifft das historisch gesehen unter anderem die Nutzung von Wasser, Holz und ganz speziell von Eisenerz.

„Vielen ist das Thema des Eisenerzabbaus gar nicht bewusst“, so Cramer von Clausbruch. Man wolle dieses historisch wichtige Faktum vor allem auch an die jüngere Generation herantragen. So wird es auf den Infotafeln spezielle Spiele und Hintergrundinformationen geben, die maßgeschneidert sind für Kinder. „Die Infotafeln wenden sich jedoch generell an alle Generationen und laden zum Erkunden der umliegenden Wiesen und Wälder rund um den Rußberg ein“, fasst der Bürgermeister zusammen.

So werden die Tafeln auch die aktuelle Nutzung von natürlichen Energieträgern fokussieren. Die Errichtung von Windkraftanlagen und der geplante Solarpark auf dem Rußberg sind aktuell zentrale Themen. „Wir stellen auf den Infotafeln dar, wie wir in Zukunft Wind- und Solarenergie nutzen werden, um so letztlich das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen“, so der Bürgermeister.

Neben dem Thema Energie werden die Tafeln überdies einen Einblick in die Geschichte der Doppelgemeinde geben. Wie für die Themen Wandern und Gastronomie rund um Rietheim-Weilheim mit dem Rußberg und dem Risiberg wird es auch für diesen Bereich weiterführende und aufschlussreiche Informationen über eigene QR-Codes geben.

Bereits fertiggestellt ist der Infopoint in Gosheim, der in der vergangenen Woche eröffnet wurde. Insgesamt sind für die Zukunft rund 20 solcher Infopoints im kompletten Bereich des Naturpark Obere Donau geplant.

Nun also zieht Rietheim-Weilheim mit seinen Infotafeln der Gemeinde Gosheim nach. Für den Infopoint konnte die Gemeinde bereits Fläche erwerben. Nun werden Gespräche mit privaten Anliegern geführt, damit der Weg zwischen dem Infopoint und der Gemarkung Wurmlingen entlang der Straße breiter und damit sicherer werden kann. „Wir konnten aus diesen Gesprächen wirklich positive Ergebnisse erzielen“, referiert Cramer von Clausbruch.

Nach eingehender Prüfung und Diskussion der vorgestellten Infotafeln stimmte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig zu. Final wird der Naturpark Obere Donau das Konzept nochmals sichten. Dann kann es an die Umsetzung des Projekts gehen.