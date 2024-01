Wähler und Kandidaten motivieren

Die Doppelgemeinde ergreift rechtzeitig vor dem Wahltermin eine neue Initiative, um Bürgerinnen und Bürger zur Kandidatur für das Ehrenamt des Gemeinderats zu motivieren. Ein Motivationsforum, das am 30. Januar um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Rietheim stattfindet, richtet sich an alle Interessierten. Nach dem Motto: „Mach mit, gestalte mit und entscheide mit!“. Hiermit wolle man sich an alle Wähler und potenziellen Kandidaten wenden, erläutert Bürgermeister Felix Cramer von Clausbruch die Initiative. „Es ist ja die erste Kommunalwahl, bei der auch 16-Jährige für das Amt des Gemeinderats kandidieren dürfen“, fügt er hinzu. Dies sei der breiten Öffentlichkeit noch nicht bekannt und es bedürfe des informativen Austauschs.

Insgesamt sollen in den nächsten Monaten drei Bürgerforen zur Wahl am 9. Juni stattfinden. Geleitet werden die Veranstaltungen von einer professionellen Moderatorin in Sachen Wahl. Die Beraterin/Coachin Gabi Eckert gehört der Initiative „Erste Wahl BW“ an. Dies ist ein Moderatorenteam, das im Ländle Dialogveranstaltungen für die kommende Kommunalwahl anbietet. „Wir hatten bereits einige Workshops und sind sehr zufrieden mit dem Feedback“, so Eckert, die ihre Moderation konsequent unparteiisch führt.

Bürgermeister Cramer von Clausbruch möchte neben der Kandidatenmotivation natürlich auch viele Wahlberechtigte zum Urnengang aktivieren. „Wir wollen mit diesen Foren die vielfältigen Möglichkeiten der politischen Entscheidung und der Teilhabe transparent und attraktiv machen“, so der Schultes. Hierzu sei eine neutrale und professionelle Perspektive von außen dem Thema zuträglich. Neben der Moderatorin werden auch die jetzigen, erfahrenen Gemeinderäte Rede und Antwort stehen und Impulse zum Amt geben.

Für Eckert ist es wichtig, mit dem Motivationsforum Hürden abzubauen. Dies gelänge nur über eine breitgefächerte Information. Und zwar auf lockere Art. „Das Motivationsforum ist auf keinen Fall eine trockene Informationsveranstaltung zum Thema Kommunalpolitik“ hebt Eckert hervor. Vielmehr würde in unterschiedlichsten Gesprächsrunden und in Arbeitsgruppen die Funktion und das Potenzial des Gemeinderatsgremiums beleuchtet. Das Motivationsforum für Kandidaten ist am Dienstag, 30. Januar, im Sitzungsaal des Rathauses, das Erstwählerforum am 22. April in der Jahnhalle und die Kandidatenvorstellung am 4. Juni in der Marquardt-Halle. Alle Veranstaltungen starten um 18 Uhr. Im Anschluss gibt es jeweils die Möglichkeit zum Austausch bei Snacks und Getränken.