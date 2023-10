Essen auf dem angeschalteten Herd vergessen: Das hat am Sonntag einen Alarm ausgelöst und die Feuerwehren auf den Plan gerufen.

Nachbarn bemerken Brandgeruch

Gegen 12.15 Uhr wurden die Hilfskräfte alarmiert. Ein Rauchwarnmelder in einem Mehrfamilienhaus Am Zimmerplatz in Rietheim hatte ausgelöst, Nachbarn bemerkten zudem Rauch aus der Wohnung. Die Bewohner waren nicht zu Hause, aber der Nachbar hatte einen Schlüssel, sodass die Feuerwehrleute in die Wohnung gelangen konnten.

Tuttlinger Drehleiter vor Ort

Auf dem Herd war Essen angebrannt, daher die starke Rauchentwicklung. Der Einsatz war schnell vorüber, erklärte Kommandant Jürgen Vosseler: Seine Leute haben die Wohnung belüftet, die Drehleiter der Tuttlinger Feuerwehr war zwar vor Ort, kam aber nicht zum Einsatz.