Twirling Baden-Württemberg CUP in der Marquardt Halle

Wo sonst vor allem die Handballer der HSG auf der Jagd nach Toren und Punkten sind, werden am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Januar, die Twirling-Sportlerinnen und sportler gekonnt ihre Stäbe durch die Luft wirbeln lassen. Die Wettkämpfe beginnen am Samstag um 12.30 Uhr un dauern bis etwa 17 Uhr. Die Zeiten am Sonntag sind von 10 bis 14 Uhr.

Twirling ist eine Sportart, die jeden begeistert, der Tanz in Verbindung mit Turnen und Ästhetik mag. Beim Twirling wird das Sportgerät - ein armlanger Metallstab - gedreht, am Körper gerollt, oder auch hoch in die Luft geschleudert, während unter dem Stab tänzerische und akrobatische Elemente ausgeführt werden.

Der Verein MMC Twirling-Sport aus Villingen-Schwenningen lädt ein zu spannenden Wettkämpfen um den offenen Baden-Württemberg Cup, zu dem Spitzen-Twirlerinnen und -Twirler aus ganz Deutschland erwartet werden.

Die Mitglieder des MMC Twirling-Sport freuen sich, dieses Turnier erstmalig in Rietheim-Weilheim in der Marquardt Halle ausrichten zu dürfen. Der Verein und die Sportlerinnen und Sportler hoffen auf reges Interesse der Rietheim-Weilheimer, diesen faszinierenden Sport kennen zu lernen. Als feste Größe im deutschen Twirling-Sport und als erfahrener Gastgeber wird der MMC Twirling-Sport Verein auch für die Bewirtung der Besucher sorgen.