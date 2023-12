Mit dem Theaterstück „Aktion Don Quixote“ hat die Kulturabteilung des Turnerbunds Weilheim beim Publikum voll ins Schwarze getroffen. Vom Bürgermeister bis hin zu den Bewohnern eines Seniorenheims verkörperten die zehn Laiendarsteller die verschiedensten Rollen in der vollbesetzten Jahnhalle im Rahmen der Weihnachtsfeier und drückten damit diesem Lustspiel in drei Akten einen besonderen Stempel auf (Foto: Simon Schneider). Vor allem der Hauptdarsteller Christoph Müller (rechts im Bild), der im Stück den charismatischen Buchhändler spielt, war hauptverantwortlich für die vielen Lacher und füllte seine große Rolle zwischen Rathaus und Altenheim voll aus. Da der TB Weilheim in diesem Jahr auch das 100-jährige Bestehen des Theaters feierte (wir berichteten), blickte der Verein unter anderem an der Weihnachtsfeier mit vielen projizierten Bildern auf die Geschichte und die Anfangszeit zurück. Das Theaterstück „Aktion Don Quixote“ führt die TB-Kulturabteilung am Freitag, 5. Januar, um 18 Uhr erneut auf. Einlass ist um 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Haffa und solange der Vorrat reicht an der Abendkasse.