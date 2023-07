Mit einem äußerst emotionalen Thema beschäftigen sich die Entwickler bei der Firma Marquardt in Rietheim–Weilheim seit gut eineinhalb Jahren: dem Hitzetod von Kleinkindern in Autos. Mithilfe von Sensoren soll künftig verhindert werden, dass Kinder allein in einem Fahrzeug zurückbleiben.

Zahlen aus den USA belegen, wie akut das Thema ist. Laut einer Statistik starben dort seit 1998 mehr als 940 Kleinkinder, der Großteil war jünger als zwei Jahre. Dabei kann das Auto schon ab Außentemperaturen ab 14 Grad zu einem Backofen werden, wenn die Sonneneinstrahlung entsprechend ist. Das Traurige an diesen Zahlen: Etwa die Hälfte der verstorbenen Kinder wurde einfach vergessen.

Zum Schutz der Kleinsten

Das soll in Zukunft nicht mehr vorkommen. Das ist das Anliegen der Marquardt–Entwickler. Und sie stehen damit nicht alleine. Auch das New Car Assessment Programme (Europäische Neuwagen–Bewertungs–Programm) plant verbindliche Vorgaben für einen verbesserten Innenraumschutz für Kinder in Neufahrzeugen. „Wir haben ein System entwickelt, das verlässlich erkennt, ob sich ein Kind im Fahrzeug befindet“, sagt Innovationsleiter Markus Kramer bei der Vorstellung des Prototyps. Und fügt hinzu: „Es sind die Kleinsten, die unseren Schutz brauchen.“

Die Atmungsbewegung ist ein untrügliches Zeichen von Leben. Projektleiter Andreas Becher

Doch wie funktioniert das? Ziemlich schnell sei klar gewesen, dass eine visuelle Lösung, beispielsweise via Kamera, nicht geeignet sei, erklärt Projektleiter Andreas Becher. Diese können unter Umständen nicht den gesamten Innenraum des Fahrzeuges abdecken. Beispielsweise, wenn ein Kind aus seinem Sitz klettere und sich im Fußraum oder Kofferraum befinde.

Radarsensorik auf Basis von Ultra–Breitband–Strahlung

Stattdessen setzten die Entwickler auf Radarsensorik, die auf Basis von Ultra–Breitband–Strahlung arbeitet — eine Technologie, die es bereits im Auto gibt. Dazu werden am Dach des Fahrzeuges in jeder Sitzreihe Sensoren angebracht, die die Hebung des Brustkorbes berechnen. „Die Atmungsbewegung ist ein untrügliches Zeichen von Leben“, erklärt Becher. Dazu komme, dass der Hub des Brustkorbes gut messbar sei. „Die Atembewegung hat ein bestimmtes Muster.“

Am Dach oberhalb der hinteren Sitzreihe ist einer von zwei Sensoren (weißes Kästchen) angebracht. Der andere ist oberhalb des Rückspiegels befestigt. (Foto: Anja Schuster )

Mit diesem wiederum könne man die Künstliche Intelligenz füttern und sie so trainieren, Abweichungen zu erkennen. „Wenn wir wach sind, ist die Atmung höher, wenn wir gestresst sind, noch höher.“ Das Besondere: Diese Technik kann die Atmung auch durch Material hindurch erkennen, beispielsweise eine Decke oder einen Autositz. „Das Material darf nur nicht elektrisch leitfähig sein“, so Becher. Dadurch werde auch der Vielzahl unterschiedlicher Kindersitze Rechnung getragen, die sowohl vorwärts als auch rückwärts montiert werden können.

Zehn Sekunden nach dem Abschließen reagiert der Sensor

Darüber hinaus arbeiten die Sensoren im Bereich von Nanosekunden. Denn: Spätestens zehn Sekunden nach dem Verschließen des Autos soll das System ein Signal senden, um den Erwachsenen darauf aufmerksam zu machen, dass noch ein Kind im Auto ist.

„Das kann mittels Lichtsignalen oder Hupe geschehen, so dass man unmittelbar reagieren kann, bevor man zu weit weg vom Auto ist“, erklärt Becher. Weitere Eskalationsstufen sind denkbar und technisch möglich — von einer Nachricht aufs Smartphone bis hin zur Alarmierung des Rettungsdienstes.

Eskalationsstufen bis zum Rufen des Rettungsdienstes

Das festzulegen sei aber später Sache des Kunden beziehungsweise der Politik, erklärt Kramer. Das entwickelte System ist darauf ausgerichtet, grundsätzlich zu reagieren, sobald ein Kind im Auto gelassen wird — unabhängig von der Temperatur.

Um aber sicherzustellen, dass das System auch wirklich Kinder und keine rollenden Flaschen im Innenraum oder Bewegungen außerhalb des Fahrzeuges misst, mussten umfangreiche Tests durchgeführt werden. Zum einen mithilfe von Dummys. Doch das sei lange nicht so aussagekräftig wie reale Kinder, die dann auch medizinische Besonderheiten wie Asthma oder Herz–Rhythmus–Störungen haben.

Kinder von Mitarbeitern waren Testpersonen

Daher habe man einen Aufruf in der Belegschaft gestartet, berichtet Kramer. Und Becher fügt hinzu: „Die Resonanz war überwältigend.“ Mit mehr als hundert Kindern im Alter zwischen null und zehn Jahre habe man umfangreiche und wertvolle Messdaten ermitteln können. „Die Mitarbeiter hat das Problem berührt“, sagt Becher.

Natürlich seien die Kinder keinerlei Risiko ausgesetzt gewesen, indem beispielsweise die Temperatur erhöht worden sei. Es seien ausschließlich die Atemwerte gemessen worden, um damit die KI zu programmieren.

Dazu sei es wichtig gewesen, eine so normale und unaufgeregte Testumgebung wie möglich zu generieren. Das habe gut funktioniert. Auch dadurch, dass die Eltern die Kinder ins Auto gesetzt hätten. Zusätzlich zur Messung wurden die Werte mithilfe von medizinischen Messgeräten überprüft und bestätigt.

Für die Entwickler steht fest, dass ihr System funktioniert. „Damit können wir Leben retten“, sagt Kramer. Kommendes Jahr soll das Projekt an die Serienentwicklung weitergegeben werden. Von da an dauere es im Schnitt rund zwei Jahre bis zur Markteinführung. Später sei das System weiter ausbaufähig. Beispielsweise auf Hunde, sagt Becher. „Doch momentan liegt der Fokus auf den Kindern.“