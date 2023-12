Seit 100 Jahren gibt es Theater in Weilheim

Das Theaterspielen hat im Ortsteil Weilheim eine lange Tradition. Vor genau 100 Jahren führte eine Gruppe des Turnerbunds (TB) Weilheim zum ersten Mal ein Theater auf. Die aktuellen Aufführungen zu „Aktion Don Quixote“ finden am 16. Dezember und 5. Januar in der Jahnhalle statt.

Weil der Militärverein die Bühne kostenlos zur Verfügung stellte, kam 1923 erstmals eine Theateraufführung an der Fasnet zustande. Diese hatte auf Anhieb Erfolg. Deshalb stand im Februar 1924 einer weiteren Aufführung nichts im Weg.

Ab den 30er-Jahren präsentierte die Theatergruppe ihre Stücke überwiegend an den Weihnachtsfeiern - eine Tradition, die sich bis heute hält. Der zweite Weltkrieg verhinderte weitere Aufführungen, aber schon kurz danach ließen es sich die Darsteller nicht nehmen, suchten die Bühne wieder zusammen. Es ging bei jedem Handwerker im Ort ans Werken dafür. Schließlich spielten sie für ihre Gäste viele weitere Komödien in der „Krone“ und später in der Turnhalle in Weilheim - zuletzt 1964.

Nachdem die „Krone“ nicht mehr als Location zur Verfügung stand und ein Zurück in das Gasthaus nicht mehr zustande kam, wurde es still um die Theatergruppe - und das 15 Jahre lang. Eine Wiedereinführung des Theaters erfolgte 1980 in der neu errichteten Jahnhalle - und dort kam er ins Spiel: Winfried Müller. Der mittlerweile 69-Jährige entwickelte sich zum Dauerbrenner auf der Bühne und ist heute davon nicht mehr wegzudenken. „Mich hatte der damals neue Abteilungsleiter Horst Bacher angesprochen, weil die Theatergruppe neue Spieler suchte. Er war damals der Initiator. Und seither bin auch ich dabei“, blickte Winfried Müller auf 1980 zurück. „Mir macht das Theaterspielen einfach Spaß. Es ist ein tolles Gefühl auf der Bühne zu stehen und mir bereitet es eine große Freude, andere Menschen zum Lachen zu bringen.“

Bis 1995 gehörte die Theatergruppe zur TB-Abteilung „Wandern und Kultur“, seither bis heute ist sie fester Bestandteil der eigenen Kulturabteilung, die zunächst Raimund Merz übernommen hatte, später dann Sabine Kupferschmid, Jutta Ackermann und aktuell Martina Grüner. Sie ist froh darüber, dass Winfried Müller weiterhin dabei ist. „Er ist für uns ein richtiges Zugpferd und eine Leitfigur zugleich. Wir sind glücklich, dass er uns die Treue hält.“

Das Theaterspielen scheint bei Winfried Müller in der Familie zu liegen. Schon sein Vater Eugen Müller spielte mehrmals mit, war aber vor allem an der Fasnet auf der Bühne für lustige Momente verantwortlich. Und die Familientradition wird weitergegeben, denn die Hauptrolle im aktuellen Stück „Aktion Don Quixote“ übernimmt Winfried Müllers Sohn Christoph, der den charismatischen Buchhändler Samuel Geist verkörpert. Müller selbst spielt in dem Lustspiel einen alten Mann. Insgesamt wirken bei „Aktion Don Quixote“ zehn Darsteller mit.

Müller blieb neben den Aufführungen beim Dorffest 1991 und 1993 eine ganz spezielle Ausnahme im Jahr 2013 in Erinnerung. „Die Jahnhalle wurde renoviert. Deshalb haben wir unseren Auftritt an drei verschiedene Schauplätze in Weilheim verlegt.“ Mehrere Verkaufsstände und Bühnen sowie die passende Technik waren für das einmalige Erlebnis „Theater im Dorf“ nötig, dass sich bei der Kirche, vor dem alten Rathaus und dem alten Schulgebäude abspielte. Das Stück „Von damals und heute“ schrieb der Weilheimer Manfred Bacher aus Geschichten und Originalen aus dem Ort selbst. Mit dieser Aktion entwickelte sich aus einer Notlösung heraus ein neues und einmaliges Konzept. Die Aufführung vor zehn Jahren fand am 30. November statt. „Es war kalt, aber es hat unendlich viel Spaß gemacht. Einfach genial“, erinnerte sich Müller.

Regie führte beim Theater im Dorf einmal mehr neben Sabine Kupferschmid auch Jutta Ackermann. Letztere ist ebenso Jahrzehnte lang der Theatergruppe treu geblieben. „Wir bekommen viele positive Rückmeldungen nach unseren Aufführungen. Das gibt mir einen großen Ansporn und genug Motivation, mich Jahr für Jahr ehrenamtlich für das Theater im Ort zu engagieren“, betonte Ackermann. Sie ist hauptsächlich hinter der Bühne im Einsatz und sorgt für das Drumherum, denn neben dem Schauspiel kümmern sich die Darsteller selbst um die Kulissen, die passenden Klamotten und die Dekoration in der Halle.

In „Aktion Don Quixote“ geht es um den charismatischen Buchhändler Samuel Geist, der sich mit seinem Geschäft gerade so über Wasser halten kann. Da flattert wie jedes Jahr eine Mieterhöhung ins Haus. Das alleine bringt ihn schon in Rage, aber als er dann noch erfährt, was der schlitzohrige Bürgermeister mit dem hiesigen Altersheim im Schilde führt, gibt es für ihn kein Halten mehr. Die „Aktion Don Quixote“ ist geboren. Karten für die Aufführung am Samstag, 16. Dezember, gibt es ausschließlich an der Abendkasse und nur solange der Vorrat reicht. Die Aufführung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Die Aufführung am Freitag, 5. Januar, beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten für den 5. Januar gibt bereits im Vorverkauf bei der Bäckerei Haffa in beiden Ortsteilen ab dem 18. Dezember.