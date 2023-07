Polizei ermittelt

Schuppen geht in Flammen auf und brennt nieder

Rietheim-Weilheim / Lesedauer: 1 min

Ein Schuppen auf dem Rußberg stand am Dienstag in Flammen. (Foto: Birneis/privat )

Ein Holzgebäude in Rietheim–Weilheim hat am Dienstag gebrannt. Auch das Wohngebäude daneben wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Veröffentlicht: 19.07.2023, 10:10 Von: Dorothea Hecht