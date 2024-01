Rietheim-Weilheim schaut nach vorne und hat viel vor

Die Projektplanung der Doppelgemeinde für das laufende Jahr ist ambitioniert und ziemlich umfangreich. „Für mich ist es wichtig, dem Gemeinderat und der Bevölkerung im Turnus von einem halben Jahr jeweils den Sachstand zu unseren Projekten zu geben“, sagte Bürgermeister Felix Cramer von Clausbruch zum Ziel seiner Informationsvorlage in der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung. Offene Kommunikation mit den Bürgern und der enge Austausch mit dem Gemeinderat waren nicht nur ein Lippenbekenntnis während des Wahlkampfes vor einem Jahr. Sie sind dem Bürgermeister ein zentrales Anliegen.

Die Vielzahl der laufenden Projekte und Termine in 2024 spricht Bände. Um nur einige erfreuliche zu nennen: Der Infopoint Rußberg soll fertiggestellt und im Frühjahr mit einer öffentlichen Veranstaltung eröffnet werden. Daneben ist für die Faulenbachrenaturierung eine Wertermittlung erstellt. Mit dem Projekt kann es also weiter gehen. Auch beim Baugebiet Am Bol ist man weitergekommen: „Uns liegt jetzt die Abrechnung mit dem Erschließungsträger vor“, referiert der Bürgermeister. Sieben Bauplätze stünden noch zur Verfügung. Auch die Erschließung des Gewerbegebietes Dillgarten Ost schreite nun, nachdem die erfolgreiche Rettungsgrabung durch das Archäologen-Team abgeschlossen sei, voran.

Gelungen und erfolgreich sei auch der Abschluss des Bürgerbeteiligungskonzepts hinsichtlich der Grundschulerweiterung und Schulbetreuung gelaufen: „Nach vier gut besuchten Bürgerworkshops können wir nun in eine weitere planerische Konkretisierungsphase für den Ausbau der Grundschule kommen“, so der Schultes. Ein weiterer erfreulicher Aspekt für die Gemeinde sei die Planung des Jubiläums „50 Jahre Rietheim-Weilheim“ in 2025. „Auch hier beteiligen sich die Bürger in vorbildlicher Weise“, freut sich Cramer von Clausbruch. Überdies startet die Kommunikation zum Sanierungsprogramm für den Ortsteil Weilheim. Hierzu findet am 19. Februar um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Jahnhalle statt.

Kurzfristig steigt die Verwaltung der Doppelgemeinde in das anstehende Thema Kommunalwahl ein. „Der Wahltermin ist am 9. Juni. Da gilt es, rechtzeitig die Bürger über ihre konkreten Möglichkeiten der direkten politischen Teilhabe zu informieren“, unterstreicht der Bürgermeister. Hierzu findet bereits am 30. Januar um 18 Uhr ein Motivationsforum für Kandidaten im Sitzungssaal des Rathauses statt.

Überdies geht es für die Gemeinde ab Februar um Themen wie Starkregenrisikomanagement, das gemeinsam mit der Feuerwehr angegangen wird. Für das Projekt „Jugendhaus 2.0“ sind bereits Jugendliche mit im Boot und sollen eigene Ideen einbringen. Zu den Planungen die B14 betreffend wird es im ersten Halbjahr eine Bürgerveranstaltung geben. „Trotz schwieriger Haushaltslage schauen wir positiv nach vorne und werden unsere Projekte realisieren“, hebt Bürgermeister Felix Cramer von Clausbruch optimistisch hervor.