Das Unternehmen Marquardt aus Rietheim–Weilheim entlässt erneut Mitarbeiter. Das bestätigt Sprecher Ulrich Schumacher auf Nachfrage. Für die Zukunft des Werkes in Böttingen sieht er aktuell aber gute Chancen.

Bereits 2022 hieß es, dass das Unternehmen 40 Mitarbeiter in diesem Jahr entlassen werde. Nicht zuletzt, weil die Schalterproduktion aus Böttingen verlagert und das Werk bis 2024 zu einem Exzellenzzentrum für den Kundenmusterbau, die Kleinserien– und Nachserienfertigung umgestalten werden soll, wie das Unternehmen im Juni 2022 mitteilte.

Betroffen ist vor allem die Produktion

Doch bei diesen 40 Mitarbeitern bleibt es nicht, wie nun feststeht. Man müsse die „Personalstruktur in Böttingen und in Rietheim–Weilheim aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation anpassen“. Heißt: 126 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in einem Zeitraum von 15 Monaten bis Ende 2024 entlassen. Betroffen sind insbesondere die „Produktion und das produktionsnahe Umfeld“.

Auch wenn es weh tut, wenn uns Kolleginnen und Kollegen verlassen müssen, ist das eine tolle Sache. Betriebsratsvorsitzender Antonio Piovano

Diese Kündigungen kommen „on top“ zu den 40 Mitarbeiter, die das Unternehmen heuer bereits verlassen mussten, bestätigt auch der Betriebsratsvorsitzende Antonio Piovano. Der Sozialplan für diese sei bereits unterzeichnet. Darin würde den Mitarbeitern unter anderem zugestanden, dass sie — trotz regulärer Kündigungsfristen von drei bis sechs Monaten — mit einer Frist von 14 Tagen kündigen könnten, wenn sie eine neue Stelle hätten.

Unternehmen hilft bei der Jobsuche

Bei der Suche nach eben jener würden sie zudem vom Unternehmen unterstützt. „Auch wenn es weh tut, wenn uns Kolleginnen und Kollegen verlassen müssen, ist das eine tolle Sache.“ Erst Anfang der Woche seien elf Unternehmen aus den Regionen Tuttlingen und Schwarzwald–Baar bei Marquardt gewesenen, bei denen sich die Gekündigten bewerben könnten. „Das sind tolle Unternehmen“, so Piovano. Zudem sei, ebenfalls diese Woche, die Agentur für Arbeit im Hause gewesen. „Das Unternehmen lässt die Leute nicht allein.“

Zukunft des Werkes in Böttingen aktuell nicht gefährdet

Während sich also 126 Menschen einen neuen Job suchen müssen, scheint zumindest die Zukunft des Werkes in Böttingen aktuell nicht gefährdet zu sein. „Solange wir in Böttingen wettbewerbsfähig bleiben und eine wirtschaftliche Auslastung darstellen können, wonach es dauerhaft aussieht, bleibt das Werk erhalten“, schreibt Sprecher Schumacher.

Auch Piovano ist diesbezüglich „zuversichtlich, auch wenn ich keine Glaskugel habe“. Er würde sich allerdings wünschen, dass sich das Unternehmen generell mehr auf den Stammstandort in Rietheim–Weilheim und Deutschland generell konzentriere, „damit es nicht wieder zu Entlassungen kommt“.