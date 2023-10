Der Tagesordnungspunkt klingt unspektakulär: Nutzungsänderung von Geräteschuppen in Taubenschlag. Doch dahinter verbirgt sich ein Nachbarschaftsstreit, der schon lange gärt.

Konkret geht es aktuell in Rietheim-Weilheim um das Gesuch eines Bewohners, seinen Geräteschuppen, der genau auf der Grundstücksgrenze zum Nachbarn liegt, in einen Taubenschlag umzufunktionieren.

Gemeinderat nicht entscheidungsbefugt

In der Regel klären Verwaltung und Gemeinderat Nutzungsänderungen von Gebäuden vor Ort. In diesem Fall jedoch nicht. „In diesem Fall ist die Baurechtsbehörde beim Landratsamt Tuttlingen zuständig und entscheidungsbefugt“, sagte Bürgermeister Felix Cramer von Clausbruch in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Doch die hat sich bislang Zeit gelassen, den Fall zu bearbeiten und zu entscheiden.

Thema brodelt ‐ Nun Antrag auf Nutzungsänderung

Das Thema brodelt schon seit geraumer Zeit, da der Geräteschuppen schon als Taubenschlag genutzt wird und nun auf offiziell 100 Tauben erweitert werden soll. Sehr zum Missfallen der Nachbarn, die sich bereits vor Wochen an unsere Redaktion gewandt hatten.

Ihr Problem: Der Geräteschuppen, der schon auf der Grenze stand, als sie das Grundstück gekauft haben, der aber nicht als Schuppen, sondern als Taubenstall genutzt wird.

Tiere brauchen täglichen Freiflug

Weil es sich um sogenannte Sporttauben handelt, die regelmäßig fliegen müssen, hat das Folgen: Täglich kreisen die Tiere über dem Nachbarhaus, verursachen, Lärm und Dreck.

Die Tauben kommen teilweise sogar im Sturzflug über das Grundstück angeflogen. Aus dem Widerspruch der Nachbarn

„Während des mehrfach täglichen Freifluges der Tauben ist überhaupt kein Verweilen auf der Terrasse und im Garten möglich. Die Tauben fliegen teilweise bis circa zwei Meter Höhe über Grund über unser Grundstück. Die Lärmbelästigung durch das Flattern der Flügel ist unerträglich und gleichzeitig sehr unkontrollierbar. Die Tauben kommen teilweise sogar im Sturzflug über das Grundstück angeflogen“, schreiben die Nachbarn in ihrem Widerspruch zum aktuellen Antrag.

Empfohlene Artikel Gemeinderatssitzung Werden Tauben zur "Plage"? Zucht im Ort stört Bürger q Immendingen

Sie empfinden das als besonders ärgerlich, denn ihr Haus liegt direkt am Ortsrand ‐ eine extrem ruhige Lage, für die sie sich bewusst entschieden haben. Dazu kommt das mittlerweile getrübte Verhältnis zu ihren Nachbarn.

Räte bemängeln, dass sie kein Mitspracherecht haben

Einige Gemeinderäte haben sich intensiv mit den rechtlichen Möglichkeiten von umfangreichen Taubenzuchten in Wohngebieten beschäftigt. So kritisiert die Gemeinderätin Wenke Weiser, dass die Gemeinde in diesem Fall kein Mitspracherecht habe. „Die Planungshoheit sollte auch hier bei der Gemeinde liegen“, forderte Weiser.

Die Juristin hebt das Recht eines jeden Bürgers hervor, störungsfrei, also ohne Lärm- und Schmutzbelastung zu wohnen. Zudem könne nicht jeder seinem Hobby auf dem eigenen Grundstück nach Belieben nachgehen.

Im Sinne des Schutzes der Allgemeinheit sehen wir dieses Vorhaben jedoch auch als Präzedenzfall kritisch. Felix Cramer von Clausbruch

Diese Bedenken in Bezug auf Lärm-, Geruchsbelästigung und dem fehlenden Grenzabstand teilt auch Thomas Marquardt, der ebenfalls monierte, dass die Gemeinde hier keine Entscheidungshoheit hat. Dem pflichtete Richard Hartelt bei.

Auch Cornelia Kupferschmid sieht die Nutzungsänderung des Geräteschuppens kritisch, rief jedoch zur besonnenen Behandlung des Themas auf: „Wir können doch eine Empfehlung an den Taubenzüchter abgeben, sich mit dem Kleintierzüchterverein Z388 in Verbindung zu setzen.“ Dies sei eine alternative Möglichkeit für die Taubenzucht im Ortsteil Rietheim.

Klare Linie: Keine Haltung in großer Zahl

Eine Kompromisslösung, der auch die anderen Gemeinderäte folgen können. Dennoch stößt es nachhaltig beim Rat und der Verwaltung auf Unverständnis, dass der Antrag auf Nutzungsänderung der Gemeinde nur zur Kenntnis gegeben wurde.

„Es fiel mir wirklich schwer, diesen Sachverhalt vor den Gemeinderäten zu verargumentieren“, so Cramer von Clausbruch. Er möchte vermeiden, dass in der Gemeinde Gebäude, die ein ordentliches Genehmigungsverfahren durchlaufen haben, in Zukunft „durch Umwidmung quasi legalisiert werden“.

Zusammenfassend unterstrich der Bürgermeister, dass die Gemeinde eine klare Linie verfolgen werde, wonach Zucht und Haltung einer größeren Zahl von Haus- und Nutztieren nicht in Wohngebieten stattfinden sollen.

Er schloss die Diskussion diplomatisch: „Uns als Gemeindeverwaltung geht es nicht darum, einzelnen Bürgern ihre Entfaltung zu verwehren. Im Sinne des Schutzes der Allgemeinheit sehen wir dieses Vorhaben jedoch auch als Präzedenzfall kritisch.“