Fast zwei Jahre stand das Hotel-Restaurant „Lamm“ in Rietheim-Weilheim leer. Nun ist dort neues Leben eingezogen. Seit Dezember bieten Inhaber Labinot Neziraj und sein Vater Bekim deutsche und italienische Küche an.

Seit Ende 2021 war es dunkel in dem Gasthaus an der B14 in Weilheim. Nach mehr als zehn Jahren hatte sich der ehemalige Pächter Erwin Meier verabschiedet.

Aus gesundheitlichen Gründen und mit immerhin 68 Jahren. Mehr als zehn Jahre lang hatte der gelernte Koch das Restaurant und die dazu gehörenden Fremdenzimmer bewirtschaftet.

Anfang Dezember eröffnet

Ein nahtloser Übergang mit einem neuen Pächter war damals nicht möglich. Doch nun ist die Zeit des Wartens vorbei. Seit Anfang Dezember betreibt Labinot Neziraj das Restaurant. Unterstützt von seiner Familie - vor allem durch seinen Vater Bekim Neziraj, der in der Küche am Herd steht und viel gastronomische Erfahrung mit bringt. „Ich arbeite seit mehr als 30 Jahren in der Gastronomie“, erzählt Bekim Neziraj.

Das war schon viel Baustelle. Bekim Neziraj

Erste Erfahrungen hatte Bekim Neziraj, der ursprünglich aus dem Kosovo kommt, in Stockach und später in Spaichingen gesammelt, wo er zuletzt von 2010 bis 2018 das Restaurant „Mamma Mia“ geführt hatte.

Das hätte er auch weiter getan, doch die Umstände zwangen ihn zum Aufgeben. Monatelang war die Hauptstraße in Spaichingen eine Baustelle gewesen. „Die Kundschaft blieb weg, der Umsatz brach ein“, erzählt Bekim Neziraj, dessen Bruder nach wie vor die „Traube“ in Spaichingen betreibt.

Bislang ist die Resonanz gut

Über persönliche Kontakte zu Erwin Meier kam er schließlich auf das „Lamm“ in Rietheim-Weilheim, das nun sein Sohn führt. Viel Arbeit habe die Familie hineingesteckt. Tapeten heruntergerissen, die Böden erneuert, neue Stühle und Tische besorgt, in die Küche investiert. „Das war schon viel Baustelle“, sagt Bekim Neziraj.

Fast zwei Jahre stand das „Lamm“ an der B14 in Weilheim leer. Nun hat es wieder geöffnet. (Foto: Anja Schuster )

Eigentlich habe man bereits im September vergangenes Jahr eröffnen wollen, doch dann habe es noch einige Auflagen gegeben, die zuerst erfüllt werden mussten, daher habe sich die Eröffnung etwas nach hinten verschoben. „Wir mussten zum Beispiel den Keller streichen“, benennt er eine dieser Auflagen.

Koch betreibt auch Kiosk im Feibad

Bislang ist die Resonanz gut, auch ohne große Werbung. Viele Gäste kämen aus Spaichingen, aber auch die Rietheim-Weilheimer seien neugierig, sagt Bekim Neziraj, der in den Sommermonaten auch den Kiosk im Freibad in Vöhrenbach betreibt.

Im „Lamm“ bietet die Familie deutsche Küche wie Steak und Schnitzel ebenso wie italienische Gerichte wie Pizza und Pasta an. Irgendwann möchte Bekim Neziraj die Speisekarte auch um spanische Angebote wie Paella erweitern. Doch zuerst müsse man sich etablieren.

Ab sofort gibt es einen Ruhetag

Noch seien die Preise bei ihnen relativ günstig, doch angesichts der Mehrwertsteuererhöhung auf 19 Prozent, könne er nicht ausschließen, dass man die Preise im Laufe des Jahres etwas anpassen müsse.

Bislang war das Restaurant sieben Tage die Woche geöffnet. Das wird nun anders. „Wir werden künftig am Mittwoch Ruhetag haben“, sagt Labinot Neziraj. Weil das der ruhigste Tag der Woche sei. Was unverändert bleibt, ist vor allem der Sonntag. Da macht das „Lamm“ bereits um 8.30 Uhr auf und bietet zusätzlich Frühstück sowie Kaffee und Kuchen an.