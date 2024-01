Mittelfristige Finanzplanung gestaltet sich schwierig

Noch vor einem knappen Jahr konnte der Kämmerer der Doppelgemeinde, Jochen Karl, rückblickend auf das Haushaltsjahr 2022 eine „erfreuliche Bilanz ziehen“ und sich „über ein sehr ordentliches Ergebnis freuen.“ Das sieht nun für das Haushaltsjahr 2024 völlig anders aus.

Bei seiner Vorstellung des Haushalts- und Wirtschaftsplanes in der vergangenen Gemeinderatssitzung zeigt sich der Kämmerer skeptisch: „Eine mittelfristige Finanzplanung über das Jahr 2024 hinaus gestaltet sich schwierig“, so Jochen Karl. Immer noch würden sich manche Probleme, die durch die Corona-Jahre entstanden seien, auswirken. Vor allem aber der Ukraine-Krieg, die gestiegene Inflation und die hohen Strom- und Gaspreise tragen überdies zu einer unabwägbaren Situation bei: „Da gestaltet es sich auch schwierig, die genaue Höhe der künftigen Erträge einzuschätzen“, resümiert er die ungewisse Lage.

In diesen Zeiten sei es von Vorteil, rechtzeitig Rücklagen - ob Ergebnis- oder Liquiditätsrücklagen - gebildet zu haben. „Im Jahr 2024 leben wir von unseren Rücklagen, dies vor allem im Hinblick auf den enormen Rückgang der liquiden Mittel“, so sein kurzes Fazit.

Konkret für die Doppelgemeinde Rietheim-Weilheim sind die Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu den beiden Vorjahren deutlich gesunken. Und zwar von ehedem neun Millionen 2022 über rund 6,25 Millionen 2023 auf bisher 4,5 Millionen in 2024. „Das sind glatte 50 Prozent, die fehlen“, so Karl. Gleichzeitig zeigt er Verständnis für die Lage der ortsansässigen Betriebe: „Bei unseren Betrieben schlagen die deutlich gestiegenen Kosten bei gleichzeitig niedrigeren Erträgen ebenso negativ zu Buche“, begründet Karl auch die reduzierte Gewerbesteuer in 2024.

Gleichzeitig ist, aufgrund der Steuerkraft aus dem Jahr 2022, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage auf jeweils über drei Millionen gestiegen. Auch die Personalkosten im öffentlichen Dienst werden angesichts der aktuellen Tarifabschlüsse und des erhöhten Betreuungs- und damit einhergehenden Personalaufwands im Kindergarten und in der Grundschule auf über 2,3 Millionen Euro steigen. Überdies müssen für 2024 die Haushaltsreste, also noch nicht erledigte Ausgaben aus dem Jahr 2023, einkalkuliert werden.

Auch stehen für die kommenden Jahre noch die Erledigung von Großprojekten und damit nötige Investitionen an. Karl veranschlagt hier etwa die Errichtung der großen Freiflächen-Photovoltaik-Anlage auf dem Rußberg über die Jahre 2024/25 mit circa 2,2 Millionen Euro Investitionskosten. Daneben stehen der zweite Bauabschnitt in der Dürbheimer Straße und die Ortskernsanierung von Weilheim auf dem Plan. Für die Maßnahme „Blumenstraße“ ist im Bereich der Kanalsanierung ein entsprechender Förderantrag bereits gestellt, so der Kämmerer.