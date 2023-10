Ab November wird es in Rietheim-Weilheim eine neue Logopädiepraxis geben. Rieke Efinger erfüllt sich damit nicht nur einen Traum, sondern wagt auch den Sprung in die Selbstständigkeit. Die passenden Räume dafür zu finden, war dabei gar nicht so einfach.

Die Idee einer eigenen Praxis hätte Rieke Efinger am liebsten direkt nach ihrer Ausbildung, die sie auf der Insel Reichenau absolviert hat, verwirklicht. Doch Familie, Freunde und Kollegen rieten ihr, doch erst einmal ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln.

Zwei Jahre arbeitete die heute 24-Jährige daher in einer Logopädiepraxis auf der Höri. Dazu ein Tag pro Woche im Kindertherapiezentrum in Tuttlingen. Eine Tätigkeit, die sie wahrscheinlich beibehalten will. Auch, wenn sie demnächst ihre eigenen Patienten in ihrer eigenen Praxis empfängt.

Zwei Gründe für den Standort Rietheim-Weilheim

Dass diese in Rietheim-Weilheim ist, hat zwei Gründe. Einmal, weil Efinger gebürtig aus der Doppelgemeinde kommt. Und zum anderen, „weil es zwischen Tuttlingen und Spaichingen nichts gibt, was mit Logopädie zu tun hat. Ich kann eine Lücke schließen“.

Denn der Bedarf ist Efinger zufolge enorm. Viele Praxen hätten lange Wartelisten. Darum macht sich Efinger auch wenig Sorgen, dass ihre neue Praxis nicht laufen wird. „Ich bekomme jetzt schon Anrufe, um Termine auszumachen.“ Auch Kollegen würden Patienten an sie weiterleiten. „Das finde ich total nett, weil eigentlich ist das ja die Konkurrenz.“

Passende Räume zu finden war schwer

Nicht ganz so einfach war es indes, die passenden Räume zu finden. Eine spezielle Ausstattung braucht es für eine Logopädiepraxis zwar nicht, aber es gebe etliche Vorgaben, beispielsweise wie die Deckenhöhe oder die Größe der Räume. Umso erleichterter ist Efinger, die in ihrer Freizeit mehrere Chöre leitet und gerne backt, an der Oberen Hauptstraße endlich das Passende gefunden zu haben.

Es gibt ganz verschiedene Störungsbilder ‐ vom Säugling bis hin zu Senioren. Rieke Efinger

Nun kann sie mit dem beginnen, was sie immer wollte: „So arbeiten, wie ich es für richtig halte und wie ich es möchte.“ Heißt für sie, unvoreingenommen auf ihre Patienten zuzugehen, sie ganzheitlich zu betrachten und nicht aufgrund von Symptomen direkt in eine Schublade zu stecken.

Von Säugling bis zum Senior

Aber, wann geht man eigentlich zu einer Logopädin? „Da geht man hin, wenn Kinder lispeln“, ist ein Satz, den Efinger regelmäßig hört. Und ja, Lispeln ist ein Grund. „Aber es macht nur einen Bruchteil aus. Es gibt ganz verschiedene Störungsbilder ‐ vom Säugling bis hin zu Senioren.“

Beispielsweise, wenn jemand nach einem Schlaganfall nicht mehr reden kann. Oder wenn nach einer OP durch die Beatmung die Stimmlippen verletzt sind. Oder Menschen, die viel sprechen müssen, Lehrer oder Erzieher beispielsweise.

Aber natürlich auch klassische Aussprachprobleme bei Kindern. Typisch: das Vertauschen von Lauten. „Die Kinder sagen dann Tuchen statt Kuchen.“ Auch Babys sind hin und wieder unter ihren Patienten. Meist, wenn sie Probleme beim Trinken haben, erklärt Efinger, die auch ausgebildete Stillberaterin ist.