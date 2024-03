Die Marquardt Gruppe hat ein neues Vorstandsmitglied: Robert Schutt (54) ist zum 1. März als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand des global agierenden Familienunternehmens eingetreten, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. In dieser Funktion verantwortet er die Ressorts Finanzen und Controlling, Einkauf, IT sowie Claim Management und Cost Engineering.

Zuletzt bei TK Elevator tätig

„Mit Robert Schutt konnten wir einen ausgewiesenen Experten im Finanzmanagement internationaler Unternehmen gewinnen, der zudem über umfangreiche Erfahrung im Einkauf, der IT und Strategieentwicklung, der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und weiteren Geschäftsbereichen mitbringt“, sagt Harald Marquardt, der Vorsitzende des Vorstands der Marquardt Gruppe.

Robert Schutt war zuletzt für TK Elevator tätig, einen der weltweit führenden Hersteller und Servicedienstleister von Aufzugsanlagen. Dort war er von 2015 an Chief Financial Officer der Geschäftseinheit TK Elevator Europe Africa, die sich um das Geschäft in 22 europäischen Ländern und in Afrika kümmert und mit rund 14.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Auch bei ThyssenKrupp in einer Führungsposition

Zuvor bekleidete Robert Schutt mehrere Führungspositionen bei ThyssenKrupp, bei Geschäftseinheiten und Tochtergesellschaften des Thyssen-Konzerns sowie bei der Leistritz Gruppe, einem familiengeführten, internationalen Anbieter von Turbinenkomponenten und Produktionstechnik. Robert Schutt studierte an der RWTH Aachen Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften.

Die weiteren Mitglieder des Marquardt Vorstands sind Harald Marquardt (Vorsitzender), Kristjan Ambroz (Chief Officer Mechatronic Devices) und Jochen Becker (Chief Operating Officer).