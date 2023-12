Kinderbetreuungsangebote ganz nach Wunsch der Eltern

Im vergangenen Juli erhielten alle Eltern, die Kinder im Alter bis fünfeinhalb Jahren haben, einen umfänglichen Fragebogen von der Gemeindeverwaltung Seitingen-Oberflacht. Dieser bot eine Übersicht über sämtliche Betreuungsangebote der beiden Kindergärten in Rietheim und in Weilheim. Sowohl der Erweiterungsbau in Rietheim als auch der Neubau in Weilheim sind in Betrieb und bieten umfangreiche sowie ausreichende Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder. „Damit wir die Betreuungsmöglichkeiten auch weiterhin maßgerecht auf die Bedarfe der Eltern erfüllen können, starten wir turnusmäßig diese Umfrage“, so Sandra Neubauer, die Hauptamtsleiterin.

Neubauer hat nun alle an die Gemeinde zurückgesandten Fragebögen ausgewertet. „Erfreulicherweise lag die Rückgabequote mit 107 von 177 versandten Bögen recht hoch“, so die Hauptamtsleiterin. Umgehend habe man die Umfrageergebnisse in die Belegungslisten der beiden Kindergärten eingearbeitet.

„Die Umfrage zeigt deutlich, dass es zahlreiche Eltern gibt, die ihr Kind erst später, also ab dem zweiten oder dritten Lebensjahr, in den Kindergarten bringen wollen“, fasst Bürgermeister Cramer von Clausbruch in der jüngsten Gemeinderatssitzung zusammen. Dies bedeute, dass die Doppelgemeinde erneut ausreichend Platz für die Kinder im Alter von ein bis drei Jahren habe.

Gezeigt habe sich mit der Umfrage aber auch, dass die Ausweitung der flexiblen Öffnungszeiten von bisher 7.30 bis 12.30 Uhr vormittags und von 13.30 bis 16 Uhr nachmittags so bestehen bleiben könne. Ein früherer Start morgens bereits um 7 Uhr sei von den meisten Eltern nicht gewünscht worden.

Hingegen zeichnet sich ab, dass bei den Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren zusätzliche Plätze geschaffen werden müssen. „Wir werden demnach eine weitere Gruppe für diese Kinder in den noch nicht genutzten Räumlichkeiten im neuen Kindergarten in Rietheim einrichten“, fasst der Bürgermeister die Beratungsergebnisse der Trägerkonferenz sowie einer Klausursitzung zusammen. Für diese Gruppe sei eine verlängerte Öffnungszeit von 7.30 bis 14.30 Uhr vorgesehen - vorausgesetzt, dass die Betriebserlaubnis im Mai 2024 vorliegt. Offen bleibt, wie man das schwierige Thema der Personalgewinnung bewältigen könne.

Noch ein weiteres Thema wird von Seiten der Verwaltung angesprochen: Da die Kindergartengruppen in Weilheim derzeit hoch ausgelastet sind, wird den Kindern aus diesem Ortsteil ein Platz im Kindergarten von Rietheim angeboten. Auch die wechselseitige Betreuung der Kinder in den Schulferien 2024 gestaltet sich schwierig. Vorschüler können überdies nach den Schulferien nicht mehr den Kindergarten besuchen. „Wir werden versuchen, diese Kinder in die Ferienbetreuung für die Grundschule zu integrieren“, stellt Cramer von Clausbruch in Aussicht.