Historische Sensationsfunde in Rietheim-Weilheim

Das ließ die Archäologen-Herzen höherschlagen: Bei der Rettungsgrabung auf der von der Firma Werma geplanten Erweiterungsfläche „Dillgarten“ stieß das das operative Team der Engener Firma Archaeo-Task gleich auf mehrere Grabstätten. Die ältesten stammen aus der mittleren Bronzezeit, sind also rund 3000 Jahre alt.

Doch wie kam es überhaupt zu dem Fund beziehungsweise zur Grabung? „Das Gebiet Dillgarten, auf dem die Gemeinde auch die neue Radweg-Trasse plant, ist beim Landesamt für Denkmalschutz als archäologischer Verdachtsfall klassifiziert“, sagte Bürgermeister Felix Cramer von Clausbruch, bevor er den Experten Armin Höfler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats als Referenten begrüßte.

„Nachdem uns die Firma Werma beauftragt hatte, sondierten wir im Herbst 2022 das Gelände und erstellten einen Plan für die archäologische Rettungsgrabung, mit der wir schließlich Ende September 2023 begannen“, sagte Höfler. Bereits zwei Monate später waren die Grabungen abgeschlossen.

Was hierbei gefunden wurde, ist sensationell: 13 Gräber aus mehreren Epochen wurden insgesamt geborgen. Und zwar sechs sogenannte Brandschüttungsgräber aus der mittleren Bronzezeit mit typischen Gegenstand-Beigaben wie etwa Trinkgefäße, eine Vase mit Verzierungen und Inhalt und ein Bronzemesser. Aus der Spätbronzezeit, die eine Urnenfelderkultur pflegte, stammen drei Urnengräber. Schließlich wurden noch vier Körpergräber aus dem Frühmittelalter beziehungsweise aus der Alemannenzeit geborgen.

„Die Merowinger-Körpergräber lagen ziemlich tief, zum Teil bis zu 1,50 m in der Erde“, sagte Höfler in seinem Vortrag. Man dürfe sich nicht das Klischee vom Archäologen vorstellen, der gleich mit einem feinen Pinsel anrückt. „Wir mussten erst mal den Humus und den Oberboden bis auf die archäologische Schicht abtragen.“ Ein Großbaggers räumte dafür auch große Steine weg. In einem weiteren Arbeitsschritt wurde ein Feinplanum, also eine ebene Fläche errichtet, um so mit der eigentlichen archäologischen Arbeit beginnen zu können. Hier kamen modernste technische Mittel zum Zug: „Ohne den Einsatz von Drohnen, digitaler Vermessung, Videoanimation und der Erstellung von 3D-Modellen mit immerhin 460 Gigabyte Datenvolumen hätten wir die Fläche und die Befunde nicht so detailliert dokumentieren können“, fasst der Experte zusammen.

Beim Freilegen der Gräber war dann viel händische Arbeit nötig. „Da halfen uns die von Aesculap zur Verfügung gestellten Zahnarztbestecke ganz besonders“, lobt Höfler die guten Kontakte zum Tuttlinger Medizintechnikunternehmen. Und die Arbeit hat sich gelohnt. „Wir konnten beispielsweise ein männliches Kriegergrab mit komplettem Skelett und einer Wurfaxt in der Hand des Kriegers bergen“, erzählt der Archäologe begeistert.

Vor eine kriminologische Aufgabe war das Team im Fall eines Frauengrabs gestellt. „Es handelte sich bei der Toten um eine wohlhabende Frau, deren Grab beraubt wurde“, fügt Höfler an. Eine durchaus gängige Praxis. Im Schädel der Frau fand sich eine scharfe Ausbuchtung, was eine eindeutige Bestimmung der Todesursache zuließ: Die Frau wurde erschlagen.

Obwohl das Grab beraubt wurde, fanden die Archäologen noch einige feine Grabbeigaben: Unter ihnen waren aufwändig gearbeitete Glasperlen in Millefiore-Technik und typisch weibliche Utensilien wie etwa ein Haarkamm, Toilettenbesteck und eine Textilspange, fasst der Archäologe zusammen.