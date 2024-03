Nach nur knapp zehn Monaten Bauzeit ist am Freitag die neue und deutlich vergrößerte Filiale von E-Motion eröffnet worden.

Ralf Gagstatter und Simone Mäntele begrüßten zusammen mit den Bauherren und Investor Thomas Butsch von HeBu Medical aus Tuttlingen zahlreiche Gäste. Der Standort könnte nicht besser sein. Gleich am „Prachtboulevard“, neben Marquardt-Halle und Tankstelle gelegen, biete diese neue Location gleich an der B 14 für den Bike -Shop ein ideales „Schaufenster“, freut sich Bürgermeister Cramer von Clausbruch.

Freuen sich über die Eröffnung (von links): Ralf Gagstatter, IHK Präsidentin Birgit Hakenjos, Alexa Gagstatter, Simone Mäntele, Ronja Gagstatter, Bürgermeister Felix Cramer von Clausbruch und Thomas Butsch. (Foto: Sabine Doderer )

Er ergänzt: „Mit Thomas Butsch und der Familie Gagstatter haben wir für unsere Doppelgemeinde zuverlässige und engagierte Partner.“ Die auf 700 Quadratmeter vergrößerte Ausstellungsfläche sei neben der deutlich vergrößerten Service-Werkstatt ein Magnet für E-Biker.

Vor genau zwölf Jahren habe ich als Ein-Mann-Betrieb mit gerade mal 17 Bikes in einer Garage begonnen. Ralf Gagstatter

Mit Stolz in der Stimme blickt Franchise-Unternehmer Ralf Gagstatter, der mittlerweile auch Filialen in Ravensburg und Stuttgart-Esslingen betreibt, zurück auf die Anfänge: „Vor genau zwölf Jahren habe ich als Ein-Mann-Betrieb mit gerade mal 17 Bikes in einer Garage begonnen.“

Leidenschaft fürs E-Bike sei damals seine Antriebsfeder gewesen. „Doch hätte ich damals nie geträumt, nach so kurzer Zeit einen so großen, hellen und modernen Laden als Familienunternehmen zu betreiben“, fügt er hinzu und schaut zwinkernd auf seine Frau, Simone Mäntele, und die beiden Töchter Ronja und Alexa Gagstatter.

Vom Team gab es eine passende Torte als Geschenk. (Foto: Sabine Doderer )

Auch lobt er die „bauliche Meisterleistung“, die der Architektin Tanja Strom, dem Bauleiter Thomas Glück und allen beteiligten Handwerksfirmen zu verdanken sei.

Nicht immer lief alles rund

Doch lief in der Vergangenheit nicht alles geradlinig. Nach dem E-Bike-Boom während der Corona-Jahre seien die Käufer in 2023 eher zurückhaltend gewesen. „Das war zusammen mit dem Neubau eine turbulente Zeit, doch dieses Jahr läuft positiv an“, freut sich der Unternehmer. Es lohne sich, „nochmal richtig Gas zu geben“.

Diese Motivation springt deutlich auf die mittlerweile 19 Mitarbeitenden über. Neben E-Bikes verkaufen und reparieren sie Lastenfahrräder und Dreiräder. Durch die breite Aufstellung und vor allem wegen des umfänglichen Service-Angebots habe man immer alle Hände voll zu tun.

Und jetzt am Eröffnungswochenende zieht die gesamte Mitarbeiterschaft voll motiviert an einem Strang: „Wir bieten am Samstag, 16. März, und am Sonntag, 17. März, jeweils ab 9.30 Uhr ein vielfältiges Programm an: Geführte E-MTB- und Trekking-E-Bike-Touren neben zahlreichen Bike-Neuheiten und einer Hüpfburg für die kleineren Gäste“, so Ronja Gagstatter.

Über das positive Engagement der mittelständischen Unternehmerfamilien freut sich auch IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos. Trotz hoher Energiekosten und bürokratischer Hürden seien hier zwei Visionäre zur Tat geschritten. „Sie tragen damit zum Erfolgsgeheimnis nicht nur des Standortes, sondern auch der gesamten Region bei.“