Glasfaserausbau verspricht sicheres und schnelles Internet

Der Glasfaserausbau ist in Rietheim–Weilheim seit vielen Jahren ein kontinuierlicher Prozess. So wurde bereits im Jahr 2016 mit dem Ausbau auf dem Rußberg begonnen und im Eigenausbau in den folgenden Jahren sukzessive die Gebiete östlich der Bahn in Rietheim ausgebaut. Nun soll es zum nahezu vollständigen Lückenschluss in der Doppelgemeinde kommen.

Die Vorteile eines Glasfaseranschlusses liegen sowohl für Unternehmen wie auch für Privathaushalte auf der Hand: „Neben hohen Übertragungsgeschwindigkeiten erfüllt die Glasfaser Qualitätsmerkmale wie symmetrische Bandbreiten, eine sichere Datenübertragung, hohe Verfügbarkeiten und die Möglichkeit der Gigabit–Versorgung“, betonte Bürgermeister Felix Cramer von Clausbruch in der vergangenen Gemeinderatssitzung die Dringlichkeit eines umfassenden Ausbaus. Ziel müsse es folglich sein, vielen Bürgern und Unternehmen Anschluss an die gigabitfähige Glasfasertechnologie zu ermöglichen.

Die geplanten Ausbauaktivitäten für das Gemeindegebiet referierte ein Fachmann der Kooperationsfirma Deutsche Glasfaser GmbH. „Wir planen diesen als eigenwirtschaftlichen Ausbau“, sagte Referent Yannic Sick. Sowohl die Wohngebiete mit Ausnahme des Bereichs Lugbühl, als auch das gesamte Gewerbegebiet sollen mit Glasfaser bis ins Haus angeschlossen werden.

Das Projekt könne jedoch nur umgesetzt werden, wenn sich mindestens 33 Prozent der Anschlussnehmer für die Glasfaser entscheiden. „Sollte die Nachfragebündelung die genannte Prozentzahl erreichen“, erläuterte Cramer von Clausbruch, „würde dies für die Grundstückseigentümer ohne separate Kosten erfolgen.“ Bedingung sei es jedoch, einen 24 Monate gültigen Vertrag mit dem Kooperationspartner abzuschließen. „Nach den 24 Monaten haben dann alle Vertragspartner einen Open Access“, erklärte Sick.

Heißt also, dass sowohl Unternehmer wie auch Privathaushalte nach zwei Jahren den Telefonie– und Internetanbieter frei aussuchen können. „Die Kosten des zweijährigen Vertrages sind nach Ansicht der Verwaltung überdies für den Endkunden attraktiv“, unterstrich Cramer von Clausbruch. Der Vorteil des Glasfaseranschlusses bis ins Haus sei bestechend, hob der Bürgermeister nochmals hervor. Es entfalle die Absenkung der Bandbreiten, wie es bisher bei Anschlüssen mit Kupferkabel der Fall gewesen sei.

Über Außenwerbung, Hausmailings, Infoabende und Servicepunkte sollen die Bürgerinnen und Bürger der Doppelgemeinde über das weitere Vorgehen informiert werden.

Dem Beschlussvorschlag der Verwaltung stimmt der Gemeinderat bei einer Enthaltung mehrheitlich zu. Demnach begrüßt die Gemeinde Rietheim–Weilheim das Angebot der Deutsche Glasfaser zum eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau und schließt mit dieser nach weiterer Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen und offener Punkte einen Kooperationsvertrag ab.