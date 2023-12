Rietheim-Weilheim

Gegen geparkten Audi gefahren und das Weite gesucht

Rietheim-Weilheim / Lesedauer: 1 min

Im Laufe des Donnerstags ist ein Unbekannter auf einem Mitarbeiterparkplatz eines Logistikunternehmens an der Straße Untere Breite gegen einen dort geparkten Audi A4 gefahren und hat an diesem rund 3000 Euro Sachschaden angerichtet. Ohne sich zu melden oder sich um den Schaden am Audi zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon, heißt es im Bericht der Polizei.

